Igor, maxi causa allo Stato "Doveva essere espulso Ma l’Italia non fece nulla"

di Nicola Bianchi Che Igor Vaclavic – all’anagrafe Norbert Feher dalla Serbia – fosse "persona pericolosa per la sicurezza pubblica" lo mise nero su bianco il prefetto di Rovigo addirittura il 13 settembre 2010 nel firmare il primo provvedimento di espulsione nei suoi confronti. Ne seguì, l’anno dopo, un secondo. Ma nulla. Così ’il Russo’ fu libero di scorrazzare per le province di Ferrara e Bologna e di uccidere prima di prendersi gioco dell’Italia intera. E proprio per gli stucchevoli errori, i pressapochismi, le negligenze del Paese, ora viene presentato il conto: ottocentomila euro di risarcimento per l’"immobilismo" dello Stato. L’atto è rivolto a Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’Interno e della Giustizia, citati dalla vedova di Davide Fabbri – ucciso nel suo bar alla Riccardina di Budrio l’1 aprile 2017 – a giudizio davanti al tribunale civile di Bologna con udienza fissata per il 6 luglio. Azione che potrebbe essere riproposta anche dalla famiglia di Valerio Verri – assassinato una settimana dopo nel Mezzano sempre da Igor che lasciò in fin di vita l’agente della Provinciale Marco Ravaglia, vivo per miracolo –, già da tempo in causa con la Provincia. "Valutiamo", il lapidario commento dell’avvocato Fabio Anselmo per gli...