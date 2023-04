"Igor non lo rivogliamo in Italia, che resti in Spagna"

Cara lettrice, è vero che Robert Feher, alias Igor Vaclavic, vorrebbe presentare richiesta di estradizione per scontare la pena dell’ergastolo nel nostro Paese. La conferma è arrivata qualche settimane dal suo legale, Gianluca Belluomini del foro di Bologna: "Vuole tornare in Italia e probabilmente, dopo la definizione del processo spagnolo, presenterà la richiesta di estradizione". Ma che la sua volontà venga accontentata non è affatto scontata, anzi. Al momento si trova nel carcere di massima sicurezza di Madrid dove pochi giorni fa è tornato a fare enormi danni, scatenando la sua furia contro alcuni agenti, aggrediti con pugni, calci e addirittura con alcune mattonelle ’strappate’ dalla cella. Follia più totale. Igor Vaclavic è un soggetto altamente pericoloso, se non bastasse ciò che ha commesso – cinque omicidi e uno tentato –, non lasciano dubbi perizie sul suo conto. Sul caso Verri, credo che finalmente ci sia un punto fermo anche sotto il profilo civilistico. Che qualcuno, in quei maledetti giorni, abbia sbagliato, è evidente. Un uomo solo mise in ginocchio un Paese intero, l’Italia, incapace con oltre mille uomini dei servizi speciali di catturarlo.