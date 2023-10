Il 118 in piazza per salvare vite: "Così si ferma l’arresto cardiaco"

Grande è stata la partecipazione, in piazza Trento Trieste, all’iniziativa battezzata "Il 118 scende in piazza. Per salvare una vita metti le mani sul cuore", manifestazione che per la prima volta ha coinvolto anche la nostra provincia con eventi anche a Cento, Argenta e Lagosanto.

L’iniziativa è promossa dal personale del 118 in collaborazione con i volontari delle associazioni di pubblico soccorso in occasione di "Viva! La settimana per la rianimazione cardiopolmonare". L’obiettivo era quello di informare le diverse fasce della popolazione sull’arresto cardiaco improvviso e sull’importanza di conoscere e saper eseguire le manovre che possono salvare la vita di coloro che ne sono colpiti. Manovre semplici che chiunque, anche senza una preparazione sanitaria specifica, è in grado di attuare. "L’iniziativa ’Il 118 scende in piazza’ – è intervenuta l’assessore alle Politiche Sociali Cristina Coletti – è diventata una manifestazione che caratterizza e arricchisce ottobre, un mese molto importante per la salute, dedicato alla prevenzione e volto ad accendere le luci sui corretti stili di vita da tenere. Ferrara, ormai da 11 anni, ha sempre risposto a questa iniziativa con grande senso di responsabilità, dimostrando di essere una città in cui c’è molta voglia di conoscenza, specialmente quando questa si accompagna al benessere sociosanitario". I professionisti infermieri e autisti del 118 e i volontari di Croce Rossa, Sant’Agostino Soccorso, Voghiera Soccorso, Pubblica Assistenza Ferrarese e Cidas sono stati a disposizione della cittadinanza per le esercitazioni sulle tecniche del massaggio cardiaco su manichini. Hanno anche fornito informazioni sull’arresto cardiaco, come riconoscerlo e come affrontarlo. Il direttore del Distretto Centro Nord dell’Ausl di Ferrara Marco Sandri ha ricordato l’importanza di questa giornata "punto di incontro tra sanità e cittadini nell’ambito dell’emergenza, un messaggio da estendere anche a livello provinciale nelle sedi dei presidi ospedalieri". "L’arresto cardiaco – spiega Carlo Alberto Volta, direttore Dipartimento Interaziendale ad Attività Integrata Emergenza – causa 60mila decessi all’anno in Italia, ha quindi una mortalità altissima. In ambiente extra ospedaliero la percentuale di sopravvivenza è molto bassa, in quanto tempo-correlata. Per questo è necessario agire subito perché molte persone potrebbero essere salvate se soccorse in tempo. Imparare il massaggio cardiaco e l’uso del defibrillatore rappresenta la risposta migliore per ridurre la mortalità". A tutti i partecipanti alle esercitazioni sono stati consegnati l’attestato di partecipazione "Bravo soccorritore Viva!". La giornata è stata accompagnata dalla musica dei dj autisti del 118 di Ferrara Pierluigi Bernagozzi e Marco Bersanetti. E’ stata proposta un’esibizione di kick boxing del Fighters Team Ferrara.