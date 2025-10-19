Bfc, trasferte decisive

Giuseppe Tassi
Ferrara
CronacaIl 118 scende in piazza: lezioni e dimostrazioni
19 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
Il 118 scende in piazza: lezioni e dimostrazioni

Ieri una giornata dedicata alla sensibilizzazione e alle manovre di soccorso.

Oltre a Cento, il 118 era presente anche nelle piazze di Ferrara, Codigoro e Portomaggiore. Nella foto un momento della dimostrazione

Ieri in Piazza Guercino dalle 10 alle 14, in occasione di "Viva! La settimana della rianimazione cardiopolmonare", era presente e a disposizione della popolazione un presidio del 118, con tanto di manichini per le dimostrazioni delle manovre di primo soccorso, attività per i più piccoli e brochure con esposto il grande lavoro svolto da operatori e volontarie. La manifestazione, come recita il comunicato promossa in occasione della 13esima edizione di "Il 118 scende in piazza. Per salvare una vita metti le mani sul cuore" e curata da numerosi professionisti infermieri e autisti impegnati quotidianamente nel primo soccorso, si è svolta nelle le piazze di quattro comuni della provincia di Ferrara. Oltre a Cento, come si è detto, il 118 era infatti presente anche nelle piazze di Ferrara, Codigoro e Portomaggiore, con attività di sensibilizzazione simili a quelle svolte in Piazza Guercino, condite talvolta anche da testimonianze dirette di alcuni operatori. Stando sempre al comunicato dell’Ausl di Ferrara, con cui il progetto è stato presentato, l’obiettivo delle manifestazioni era quello di "informare le diverse fasce della popolazione circa la rilevanza dell’arresto cardiaco improvviso e l’importanza di conoscere e saper eseguire le manovre che possono salvare la vita di coloro che ne sono colpiti". Francesco Diozzi

© Riproduzione riservata