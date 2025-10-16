Strade, attesa infinita

Matteo Naccari
Strade, attesa infinita
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gianluca SoncinFilm nelle MarcheMamma recordNegozi storiciTruffa anziana sventataCastagne 2025
Acquista il giornale
CronacaIl 118, un giorno da protagonisti. Gli angeli del soccorso in piazza: "A lezione per salvare una vita"
16 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Il 118, un giorno da protagonisti. Gli angeli del soccorso in piazza: "A lezione per salvare una vita"

Il 118, un giorno da protagonisti. Gli angeli del soccorso in piazza: "A lezione per salvare una vita"

Siamo al conto alla rovescia per ’Viva! La settimana per la rianimazione cardiopolmonare’. Gli appuntamenti sono in programma sabato a Ferrara, Cento, Codigoro e Portomaggiore.

Il personale del 118 illustrerà le tecniche del massaggio cardiaco

Il personale del 118 illustrerà le tecniche del massaggio cardiaco

Il 118 scende in piazza, anzi, nelle piazze in occasione di ’Viva! La settimana per la rianimazione cardiopolmonare’. Appuntamenti sabato a Ferrara, Cento, Codigoro e Portomaggiore. La giornata è curata dai professionisti infermieri e autisti del Servizio di Emergenza Territoriale 118 dell’Ausl di Ferrara con il patrocinio dei Comuni e con la collaborazione dei volontari di Paf – Pubblica Assistenza Ferrarese, Cri – Croce Rossa Italiana, Sant’Agostino Soccorso, Voghiera Soccorso e Cidas.

Sabato il personale del 118 sarà a disposizione della cittadinanza per le esercitazioni sulle tecniche del massaggio cardiaco su manichini e per fornire informazioni sull’arresto cardiaco, come riconoscerlo e come affrontarlo, nelle piazze di Ferrara: piazza Municipale, dalle 11 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18. Cento: piazza del Guercino, dalle ore 10 alle 14 . Codigoro: piazza Giacomo Matteotti, dalle 8.30 alle 12.30.  Portomaggiore: piazza Umberto I, dalle 8.30 alle 12.30. Particolarmente sentita sarà la manifestazione a Codigoro, scelta tra le sedi di questa edizione in ricordo dell’infermiere Franco Bersanetti, per anni punto di riferimento dell’équipe dell’Emergenza-Urgenza. Il programma dell’evento in centro a Ferrara sarà particolarmente ricco: dopo il saluto delle autorità, previsto alle 11, sarà dato ampio spazio alle testimonianze per illustrare alla popolazione l’esatta sequenza utile a salvare una vita. A portare la sua testimonianza sarà il carabiniere eroe Samuele Craparotta, vice brigadiere presso la Stazione di Pontelagoscuro, che ha salvato la vita alla 16enne Matilde, colta da un malore il 7 febbraio 2024 in piscina a Occhiobello, anche lei presente all’evento per raccontare quei terribili attimi conclusi fortunamente con un lieto fine. Il militare – insignito dell’encomio del comandante interregionale Vittorio Veneto, generale Pierangelo Iannotti – era presente in piscina libero dal servizio per assistere all’allenamento di sua figlia Alice quando la sua amica Matilde, improvvisamente, è stata colta da un malore. Mentre il personale di vasca chiamava il 118, Samuele Craparotta, era corso a prendere il defibrillatore e le aveva praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo dei sanitari, fino a quando il cuore della giovane aveva ripreso a battere. La manifestazione sarà accompagnata dalla musica dei dj del panorama musicale ferrarese, orgogliosi autisti del 118 di Ferrara Pierluigi Bernagozzi e Marco Bersanetti, da una esibizione di kick boxing alle 15.30 da parte degli atleti dell’associazione sportiva dilettantistica Iaksa International e dall’arte di strada. In piazza sarà presente il busker Gregorio “Greg” Mancino. L’artista tornerà nella città estense per dare vita a una installazione con 25 cuori che andranno a formare il numero 118. I quadri verranno donati al 118.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata