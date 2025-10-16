Il 118, un giorno da protagonisti. Gli angeli del soccorso in piazza: "A lezione per salvare una vita"

Il 118 scende in piazza, anzi, nelle piazze in occasione di ’Viva! La settimana per la rianimazione cardiopolmonare’. Appuntamenti sabato a Ferrara, Cento, Codigoro e Portomaggiore. La giornata è curata dai professionisti infermieri e autisti del Servizio di Emergenza Territoriale 118 dell’Ausl di Ferrara con il patrocinio dei Comuni e con la collaborazione dei volontari di Paf – Pubblica Assistenza Ferrarese, Cri – Croce Rossa Italiana, Sant’Agostino Soccorso, Voghiera Soccorso e Cidas.

Sabato il personale del 118 sarà a disposizione della cittadinanza per le esercitazioni sulle tecniche del massaggio cardiaco su manichini e per fornire informazioni sull’arresto cardiaco, come riconoscerlo e come affrontarlo, nelle piazze di Ferrara: piazza Municipale, dalle 11 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18. Cento: piazza del Guercino, dalle ore 10 alle 14 . Codigoro: piazza Giacomo Matteotti, dalle 8.30 alle 12.30.  Portomaggiore: piazza Umberto I, dalle 8.30 alle 12.30. Particolarmente sentita sarà la manifestazione a Codigoro, scelta tra le sedi di questa edizione in ricordo dell’infermiere Franco Bersanetti, per anni punto di riferimento dell’équipe dell’Emergenza-Urgenza. Il programma dell’evento in centro a Ferrara sarà particolarmente ricco: dopo il saluto delle autorità, previsto alle 11, sarà dato ampio spazio alle testimonianze per illustrare alla popolazione l’esatta sequenza utile a salvare una vita. A portare la sua testimonianza sarà il carabiniere eroe Samuele Craparotta, vice brigadiere presso la Stazione di Pontelagoscuro, che ha salvato la vita alla 16enne Matilde, colta da un malore il 7 febbraio 2024 in piscina a Occhiobello, anche lei presente all’evento per raccontare quei terribili attimi conclusi fortunamente con un lieto fine. Il militare – insignito dell’encomio del comandante interregionale Vittorio Veneto, generale Pierangelo Iannotti – era presente in piscina libero dal servizio per assistere all’allenamento di sua figlia Alice quando la sua amica Matilde, improvvisamente, è stata colta da un malore. Mentre il personale di vasca chiamava il 118, Samuele Craparotta, era corso a prendere il defibrillatore e le aveva praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo dei sanitari, fino a quando il cuore della giovane aveva ripreso a battere. La manifestazione sarà accompagnata dalla musica dei dj del panorama musicale ferrarese, orgogliosi autisti del 118 di Ferrara Pierluigi Bernagozzi e Marco Bersanetti, da una esibizione di kick boxing alle 15.30 da parte degli atleti dell’associazione sportiva dilettantistica Iaksa International e dall’arte di strada. In piazza sarà presente il busker Gregorio “Greg” Mancino. L’artista tornerà nella città estense per dare vita a una installazione con 25 cuori che andranno a formare il numero 118. I quadri verranno donati al 118.