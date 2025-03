Il 5 aprile al teatro: "Città di Voghenza" la serata per Bigoni

Sabato 5 aprile, alle 21 nel Teatro "Citta di Voghenza" si terrà un concerto per ricordare Francesco Bigoni con uno spettacolo di parole e musica organizzato dal Teatro degli Stanchi e il Banzai Sax Quartet con il Comune di Voghiera in collaborazione con le scuole di musica di Voghenza e "Solaris" di Argenta e la scuola media di Voghiera dell’Istituto "Manzi". "Insieme per Francesco", è il titolo dello spettacolo in programma per ricordare un giovane pianista e compositore scomparso qualche mese fa. "La serata è nata per volontà del Banzai sax quartet e del Teatro dei stanchi, due formazioni con le quali Francesco collaborava da alcuni anni – spiega l’assessore alla Cultura, Emanuele Ganzaroli – che hanno dapprima organizzato una sottoscrizione interna per raccogliere fondi da utilizzare per perpetuarne la memoria, e poi hanno raccolto attorno al progetto l’adesione commossa di tanti artisti che hanno conosciuto il giovane talento e hanno fatto musica assieme a lui, con la collaborazione della Scuola di musica di Voghenza, della Corale Giuseppe Verdi di Argenta, dell’Istituto comprensivo Alberto Manzi e il patrocinio del Comune di Voghiera".