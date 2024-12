Il ’500 a Ferrara, committenti e documenti

Oggi alle 17.00, presso la Sala Rossetti di Palazzo dei Diamanti, prosegue il ciclo di conferenze a corredo della mostra ’Il Cinquecento a Ferrara. Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso’ che rimarrà aperta fino al 16 febbraio. Il penultimo appuntamento, dal titolo ’Committenti e documenti per l’arte a Ferrara nel primo Cinquecento: qualche esempio’, sarà tenuto da Roberto Cara, storico dell’arte e autore di uno dei saggi del catalogo pubblicato in occasione della rassegna. Negli ultimi decenni sono aumentate le conoscenze sulle preferenze artistiche dei duchi di Ferrara e delle loro consorti, favorite anche dagli studi di genere applicati a collezionismo e committenza delle opere d’arte nel periodo rinascimentale. Ciò grazie allo scandaglio sistematico delle carte d’archivio e a fortunati, quanto inaspettati, ritrovamenti figurativi. È da notare che nel periodo preso in considerazione dalla mostra, corrispondente al ducato quasi trentennale di Alfonso I d’Este (1505-34), affiancato dal 1502 al 1519 dalla seconda moglie Lucrezia Borgia e poi da Laura ’Eustochia’ Dianti, compagna e forse legittima sposa per il resto della vita, restano ancora in gran parte avvolte nell’ombra le relazioni che intrattennero con le arti i principi non regnanti e gli esponenti dei rami cadetti della vasta famiglia estense.

Roberto Cara cercherà dunque di dar conto, con spirito critico, di alcune novità emerse dagli studi recenti e di presentare alcune piccole scoperte d’archivio. Il calendario degli incontri terminerà giovedì 12 dicembre con David Lucidi che terrà una conferenza dal titolo La scultura a Ferrara al tempo di Alfonso I d’Este. L’entrata è libera fino ad esaurimento posti. Inoltre, oggi e sabato 7 alle 17.30, sono in programma due appuntamenti riservati alle famiglie. L’attività ’Loco et tempore - L’Isola del Belvedere’, a cura di ’Senza titolo’ e Silvia Meneghini, è un’avventura coinvolgente pensata per i giovani visitatori della mostra, ispirata a uno dei luoghi più meravigliosi del Rinascimento. Con l’ausilio di una speciale mappa, i partecipanti per i più piccoli, guidati dagli educatori. Grazie a loro i più giovani si trasformeranno in piccoli esploratori del passato con una missione speciale: riportare l’Isola del Belvedere al suo antico splendore!’ Giovedì 28 novembre si era svolto il quarto appuntamento della rassegna, dal titolo ’L’enigma Dosso’, tenuto da Marialucia Menegatti, storica dell’arte e presidente dell’Associazione Ferrariae Decus, studiosa di Dosso e autrice di uno dei saggi del catalogo pubblicato in occasione della rassegna.

Per info e prenotazioni: info@senzatitolo.net