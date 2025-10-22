Il 90% delle aziende regionali è interessato ai laureati di Unife

C’è anche Unife tra i protagonisti di Wow-Work on Work, l’evento dedicato al mondo del lavoro, alla formazione e all’innovazione, che mette in rete istituzioni, università, imprese e giovani. Il direttore generale dell’Università, Marco Pisano, ha ribadito il ruolo strategico dell’ateneo come attore attivo nel favorire occupabilità e inclusione all’interno di un ecosistema che in Wow trova sintesi ed espressione. "Oltre la metà di chi si immatricola a Unife proviene da fuori regione, in particolare da Veneto, Puglia, Sicilia e Lombardia – spiega –. Unife si conferma dunque una realtà capace di attrarre talenti da tutta Italia. Un risultato validato dall’indagine annuale di AlmaLaurea sui laureati: oltre il 91% di chi si laurea nel nostro Ateneo si dichiara pienamente soddisfatto del proprio percorso di studi. La sfida è trattenere queste energie nel territorio, favorendo l’inserimento professionale e la costruzione di nuove opportunità di sviluppo locale".

I laureati Unife "vantano risultati occupazionali superiori alla media italiana. A cinque anni dal conseguimento del titolo, l’occupazione dei laureati magistrali Unife raggiunge il 93% – ha aggiunto Pisano –. Da questo punto di vista, Unife è un Ateneo altamente performante, grazie a un’attenzione quasi scientifica per il placement. Già durante il percorso universitario, l’Ateneo promuove una stretta integrazione tra formazione accademica ed esperienza professionale: il 79% dei laureati Unife ha svolto un tirocinio riconosciuto con crediti formativi, a fronte di una media nazionale del 61%. A conferma di ciò, il Censis 2025 colloca Unife al terzo posto in Italia tra i grandi Atenei per tasso di occupabilità dei laureati, evidenziando la solidità dei percorsi e l’efficacia delle politiche di orientamento e inserimento professionale".

Nel corso di Wow verranno presentati anche i risultati dell’indagine realizzata con AlmaLaurea sul fabbisogno di competenze delle aziende dell’Emilia-Romagna e delle regioni limitrofe (Talent Link). L’indagine ha coinvolto circa mille imprese regionali e interregionali e il 90% delle aziende coinvolte dichiara interesse per i laureati Unife, riconoscendo l’ateneo come promotore di innovazione e competenze.