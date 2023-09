Il ’900 nella musica degli ebrei ferraresi

E’ dedicato a ‘Gli ebrei ferraresi e la musica nella prima metà del Novecento’, il saggio di Enrico Scavo (pubblicato in “La Rassegna Mensile d’Israel”, volume 87, numero 1, gennaio 2023) che oggi, alle 17, sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17). Dialogheranno con l’autore Federica Graziadei e Nicoletta Zucchini, presidente e vice presidente dell’associazione Culturale Gruppo Scrittori Ferraresi Aps. L’incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

Attraverso la ricerca archivistica, la lettura di diari, memorie e lettere, come pure la raccolta di testimonianze, si sono individuate alcune vicende della vita musicale della comunità ebraica ferrarese nella prima metà del Novecento. A partire dai luoghi di formazione musicale si è evidenziata l’importanza della pratica pianistica, emblema dei salotti borghesi cittadini, e di quella corale che, insieme alla musica liturgica, costituì il più alto momento di espressione collettiva e identitaria. I processi di acculturazione e i drammatici eventi che le leggi razziali annunciavano, costituiscono il filo conduttore di questa prima ricostruzione della pratica musicale degli israeliti ferraresi, ricerca che ha altresì consentito di approfondire le figure di Vittore Veneziani e Fidelio Finzi, tra i più importanti direttori di coro italiani del Novecento. Enrico Scavo, dopo la laurea in Lettere ad orientamento Filologico Letterario (Università di Ferrara), consegue la Laurea Magistrale in Discipline della Musica presso l’Università di Bologna. Diplomato in contrabbasso classico (Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara), approfondisce successivamente lo studio della prassi esecutiva antica su strumenti storici (conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza) e della musica jazz.

Nel 2023 si dottora in musicologia presso l’università di Ferrara con la tesi “L’Accademia della Morte di Ferrara: l’oratorio e il primato di Giovanni Battista Bassani”. Ha collaborato inoltre al progetto Tasso in Music (University of Massachusetts Amherst) e con il centro studi Antoniani di Padova per la realizzazione di edizioni critiche di musica rinascimentale. Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara si può consultare sul sito del Comune di Ferrara.