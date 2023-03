Il ballo di Don Chisciotte

Con lo spettacolo Don Chisciotte, in scena oggi e domani al Teatro Comunale (20.30), torna a Ferrara l’Ukrainian Classical Ballet, che dallo scoppio della guerra ha riunito ballerini provenienti dai diversi teatri più importanti dell’Ucraina. Con le musiche di Ludwig Minkus e la coreografia di Victor Litvinov, da Marius Petipa e Alexander Gorsky. In scena Olga Golitsya nel ruolo di Kitri, e Jan Vana in quello di Basilio, insieme al corpo di ballo dell’Opera di Dnipro, sotto la direzione di Oleh Petryk. Don Chisciotte è il balletto più solare del repertorio classico. Tratto dall’omonimo romanzo di Miguel de Cervantes, lo spettacolo mescola classicismo e folklore spagnolo, scene comiche e quadri onirici, per mostrare la storia d’amore della coppia Kitri e Basilio, affidando all’anziano hidalgo e al suo fido Sancio Panza dei ruoli mimici. Rivisitato varie volte sia durante gli anni della Russia imperiale che in quelli sovietici, il Don Chisciotte si afferma nel Novecento quale titolo tra i più amati. Le sue atmosfere solari, ricche di ventagli, nacchere e toreri, uniti ai virtuosismi strappa applausi ne hanno decretato la fortuna, tanto da essere ora presente nel repertorio delle compagnie di tutto il mondo. Biglietti da 39 a 14 euro, sono previste riduzioni. Vendite su www.teatrocomunaleferrara.it, su Vivaticket e in biglietteria del Teatro Comunale.