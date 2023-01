Il Bambin Gesù ’ricompare’ dopo il furto

Dopo tre giorni è resuscitato il Bambinello, ed è ricomparsa anche la culla, rapiti dal presepe di Masi San Giacomo, trafugati la vigilia della notte di San Silvestro. Il presepe è stato allestito su un palco di fianco alla chiesa della frazione del comune di Masi Torello dalla locale Pro Loco, una tradizione che risale a venticinque anni fa. Negli ultimi due anni si verificano però con regolarità dei vandalismi: l’anno scorso fu il re magio Melchiorre, questa volta il protagonista della Natività, il bambino Gesù, biondo così è tramandato dalla tradizione popolare. I personaggi del presepe sono in gesso, praticamente a grandezza naturale, valgono circa 500 euro l’uno; nel caso del Bambinello era stato trafugata addirittura anche la culla. "La statua e la culla sono tornati al loro posto stanotte (ieri ndr) – conferma il sindaco di Masi Torello, Riccardo Bizzarri – E’ stata necessaria però la denuncia del presidente della Pro Loco, Federico Pederzani, che è stato encomiabile".

Il primo cittadino prova a stemperare il risentimento che si tagliava con il coltello a Masi San Giacomo in questi giorni. "Tutti in giovane età abbiamo fatto delle marachelle, ma ci fermavamo sempre un attimo prima; aver aspettato la denuncia è stato un segno di debolezza". Poi si rivolge ai trafugatori: "La prossima volta siate più ’furbi’ e soprattutto dedicatevi magari ad altro, qualcosa di più edificante". Per evitare altri episodi il consiglio del sindaco è di evitare le maniere forti: "Niente ceffoni, l’esempio conta più del rimprovero. A mio avviso le famiglie hanno giocato un ruolo importante".

A Masi non si sono divertiti per la ragazzata. "E’ vero, resta lo sfregio commesso in un periodo di festività e raccoglimento per il momento più importante dell’anno per i credenti. Il dispiacere è che l’anno scorso il re magio fu restituito e ricomparve al suo posto dopo tre giorni; questa volta è stato necessario presentare formale denuncia all’autorità giudiziaria. Probabilmente, almeno spero, la denuncia sarà ritirata". Un’idea sugli autori del trafugamento comincia a serpeggiare. "Il sospetto è che possa trattarsi di ragazzi del posto".

Franco Vanini