Il barocco approda a Burana. In chiesa la musica è sacra

Ferrara Organistica a Burana in un repertorio barocco per soprani e organo. Oggi sarà la chiesa parrocchiale di San Giacomo a Burana ad ospitare la rassegna Ferrara Organistica organizzata dal Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara in collaborazione con le parrocchie della provincia

Con la primavera, torna puntuale Ferrara Organistica, tradizionale rassegna di musica per Organo del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, che si propone, tra l’altro, di valorizzare il patrimonio organario cittadino e della sua Provincia attraverso concerti che coinvolgano docenti e allievi, nonché ensemble musicali vari, della massima istituzione musicale ferrarese. Quello che si tiene oggi, alle 18, nella Chiesa parrocchiale di San Giacomo è un concerto per voci e organo dal titolo: ‘Tra Venezia, Bologna e Roma: voci e tastiera a confronto con musiche di C. Monteverdi, B. Pasquini, G. Frescobaldi, M. Rossi, L. Orsini Vizana’. Il periodo severo della Controriforma si configura in musica sacra come l’affermazione potente dello spirito barocco: “affetti” e “maraviglia” (G.B. Marino) sono i motori trainanti della creatività, uniti al genio eccelso e alla consumata perizia compositiva dei suoi autori. Monteverdi e Grandi saranno rappresentanti della tradizione policorale e strumentale veneziana, Frescobaldi, Pasquini e Rossi invece, di quella Romana più incline all’introspezione, al preziosismo polifonico. Il programma sarà interpretato dai soprano Gabriela Mendez e Anna Rigotti e da Doralice Minghetti all’organo. Tutti i concerti sono ad ingresso libero. Il programma completo sul sito www.consfe.it.