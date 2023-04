Il battesimo della stagione balneare "Ombrelloni aperti, siamo pronti"

di Mario Bovenzi

C’è il sole al bagno Kelly, lido di Volano. E le previsioni annunciano bel tempo pure per Pasqua e Pasquetta. Anche se sulla spiaggia soffia da giorni un vento che pare arrivare dai paesi del Nord, dalla Scandinavia. Tra i tavoli il colore è rosa, un rosa acceso. "Perché ormai – dice Gianna Biolcati – qui è tutto prenotato, da giorni". Tavoli e profumo di cozze, sedie di legno e scampoli di una lunga storia. "Siamo stati il primo stabilimento balneare di Volano – racconta –, 60 anni fa. I miei genitori piazzarono una tenda, quello era il bagno". Da Volano a Spina, anche qui storie di imprenditori e coraggio. Nicola Ghedini, gestore del Bagno Kursaal Lido di Spina, presidente dei balneari della provincia di Ferrara per Cna, sorride. Le cose stanno andando bene, rischiano di andare meglio. "Siamo sold out da settimane sia per domenica che per lunedì. Il maltempo non ci fa paura". Lo stabilimento è aperto anche d’inverno, qui si fornano linguine e voglia di mare per tutto l’anno. Del resto da Ferrara ai lidi bastano 40 minuti, tra i rimbalzi dell’auto nell’ultimo tratto della Ferrara Mare. Il pensiero, un po’ cupo, va alle concessioni. "Stiamo andando avanti a sentenze, non è certo un bel quadro – sottolinea –. Il governo ha chiesto una proroga per definire con una legge una materia lasciata in balia dei tempi per anni. Non vogliono farglielo fare". Da Spina a Porto Garibaldi, il traghetto fa la spola sul canale e accende i motori per prendere a bordo bambini incantati dal mare e adulti che credono ormai di aver già visto tutto. Giuseppe Carli, titolare dell’Astor e presidente dell’associazione stabilimenti balneari di Porto Garibaldi, ha visto il segno più già la scorsa settimana. Poche ore separano Porto Garibaldi dalla prova del nove, il vero inizio della stagione sotto gli ombrelloni. Da Porto Garibaldi a Nazioni. Non è solo il palato a indirizzare i turisti verso queste spiagge. Allo Chalet del Mare è stato studiato un programma di serate latine, di musica anni Ottanta e Novanta. "Insieme – spiega il titolare Gianni Nonnato, presidente del consorzio Nazioni – all’’Orsa Minore’ siamo stati i primi stabilimenti ad aprire sul litorale". Per Pasqua saranno aperti il 90% degli stabilimenti balneari delle Nazioni. Conto alla rovescia anche al Trinidad, sempre a Nazioni, al timone c’è Umberto Fogli, 45 anni. "Siamo pronti ad accogliere i turisti, a regalare loro una vacanza da sogno".