Il battesimo dello Sportello d’ascolto Avanti con idee e progetti sulla sicurezza

Da oggið 051 6843194 martedì e venerdì dalle 9 alle 11. "Questa modalità di contribuire alla maggiore vivibilità del territorio – spiegano dal Comune – si incentra sul modello di polizia di comunità della Regione che si fonda sul principio di collaborazione con tutti i soggetti attivi sul territorio, anche attraverso l’utilizzo di partnership formali e informali tra polizia locale e persone e organizzazioni nelle comunità. Lo sportello non nasce per fare segnalazioni di situazioni di insicurezza o di degrado, per questo ci sono il numero della Centrale Operativa, la mail, l’Urp o prendendo informazioni su come aderire o formare un gruppo di controllo del vicinato".

Laura Guerra