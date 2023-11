Il Baule in piazza a Pontelagoscuro

Raduno delle due e quattro ruote con il mercatino dell’hobbystica di Pontelagoscuro, mercato contadino e Avis comunale di Ferrara. Si tratta di un appuntamento che si ripete ogni seconda domenica del mese.

Domenica, dalle 8.30, a Pontelagoscuro il mercatino dell’hobby, riuso e ingegno ovvero ‘Il Baule in piazza’. Una serie di espositori che si posizioneranno nell’area aperta e sotto i portici di piazza Bruno Buozzi e lungo viale Savonuzzi. Il tutto coordinato dai volontari della Proloco di Pontelagoscuro del presidente Giovanni Pecorari. Dalle 11.30 punto ristoro con il forno Vicenzi, che proporrà pinzin e i ‘mandurlin dal pont’. Sempre alle 11.30 raduno delle due e quattro ruote con ‘Motors Garage Destra Po’. In piazza moto, Vespe, Ciao e auto. In piazza Bruno Buozzi i banchetti del mercato contadino delle aziende aderenti a ‘la strada dei vini e sapori’ e l’Avis.

m. t.