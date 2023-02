Il bello della città e i grandi temi senza risposta

Cristiano

Bendin

Come è bella la Ferrara che si è ritrovata nel suo palazzo più iconico - i Diamanti di Biagio Rossetti, autentico genio estense - restaurato per ospitare una mostra di livello internazionale proprio sul Rinascimento nella nostra città, dedicata a due maestri come Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa. Un lavoro, quello su Palazzo Diamanti, avviato dalla precedente amministrazione, guidata da Tagliani (Pd), poi modificato in alcune parti e portato a conclusione da quella attuale, guidata da Fabbri (Lega), nonostante la pandemia e altre difficoltà: un aspetto, questo, che è giusto ricordare e che, se gli avversari politici si riconoscessero legittimità reciproca, non desterebbe scandalo e unirebbe tutti in un unico applauso per una vittoria che è di tutta la città. Bella anche la giovane Ferrara che, qualche giorno fa, ha riempito la sala A del Polo universitario degli Adelardi per seguire una lezione della scrittrice Antonia Arslan (nostra cittadina onoraria)

e del poeta Davide Rondoni nientemeno che su Alessandro Manzoni: una di quelle cose che ti fa dire "forse c’è speranza nel futuro". Non ci sono solo baby gang o vandali: ci sono anche ragazzi e ragazze che si interrogano sull’attualità di uno dei padri della cultura italiana! E mille altri esempi, nascosti nelle pieghe della cronaca, o ignorati dai media, disseminati per tutta la provincia: perché il bene è spesso silenzioso mentre il male fa clamore. Come fanno clamore le polemiche che, sui social, contrappongono i beoti dell’una e dell’altra parte politica. Polemiche, ahinoi, talvolta animate anche da chi dovrebbe avere più cura del proprio ruolo pubblico. Dalle polemiche volatili ai probemi reali. Una ferita nel tessuto sociale ferrarese è rappresentato dall’omicidio del Barco: al di là della responsabilità penale, che è sempre personale e che verrà accertata, questo fatto di sangue ripropone il tema di famiglie non sufficientemente supportate dal punto di vista psicologico. Un tema che deve interrogare la politica, così come dovrebbero interrogarla i dati, che abbiamo illustrato qualche giorno fa, che ci vedono ultimi in regione per stipendi. Ma su questo, il silenzio è quasi totale.