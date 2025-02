Il benessere come cura al Parkinson. Ecco il progetto ’Petali di Tulipà 2’

Dal tango al canto corale, dal teatro all’attività motoria anche in acqua, oltre a incontri formativi con i professionisti sanitari. Si tratta delle iniziative contenute del progetto ‘Petali di Tulipà 2’ che punta a offrire varie opportunità di supporto alle persone affette da Parkinson e ai loro caregiver. Tutti i dettagli del progetto sono stati illustrati ieri nella residenza municipale di Ferrara dall’assessore comunale alle politiche sociosanitarie Cristina Coletti, intervenuta assieme ai rappresentanti dell’Associazione Parkinsoniani & Caregiver, il presidente Guglielmo Piva, la vicepresidente Veronica Liverani, la referente del progetto Licia Piva e il referente per i caregiver Dino Davi. "Massimo sostegno da parte dell’amministrazione- ha sottolineato l’assessore Cristina Coletti - va ad un progetto di qualità e di grande impatto per la trasversalità che lo contraddistingue. La multidisciplinarietà è un punto di forza di questa iniziativa, che si ripropone in una veste potenziata rispetto alla prima edizione. La continua volontà di migliorarsi e di innovare è un aspetto molto importante perché significa lavorare costantemente con l’obiettivo di accrescere sempre più le risposte sociosanitarie ai malati e ai caregiver. Un grazie all’Associazione Parkinsoniani & Caregiver, che sta portando al territorio soluzioni mirate al benessere diffuso". Un nuovo progetto seguito, appunto, dall’Associazione Parkinsoniani & Caregiver (Ap&c), con il patrocinio e il contributo economico di quasi 10mila euro dell’assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara, assegnato nell’ambito dell’ultimo avviso pubblico promosso dall’assessore Cristina Coletti con l’obiettivo di supportare la figura del caregiver. "Siamo nati - ha ricordato Guglielmo Piva - per volontà di 22 soci fondatori 2 anni e mezzo fa e ora siamo alla 152ma tessera; ma gli ammalati sul territorio provinciale di Ferrara sono circa 500-600. Quello che stiamo facendo, con l’aiuto prezioso del Comune e soprattutto dell’assessore Coletti, è proporre tante attività per divertirci e stare bene insieme: canto, tango, attività in palestra e in piscina, teatro".

Mario Tosatti