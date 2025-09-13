Il benessere della terza età, tre giorni di letture e convegni

Una tre giorni dedicata al benessere della terza età. Si tratta della manifestazione ‘Silver Festival’ che si terrà da giovedì 18 a sabato 20 settembre tra Ferrara e Portomaggiore. Diversi anche gli appuntamenti collaterali organizzati intorno alla Giornata mondiale dell’Alzheimer (21 settembre). L’iniziativa è stata presentata ieri in municipio, presenti l’assessore Cristina Coletti, il presidente e la responsabile del settore azioni della cooperativa Cidas Daniele Bertarelli e Milena Maltoni, il direttore delle Cure primarie, unità operativa Anziani-Disabili dell’Ausl Franco Romagnoni e il direttore dell’azienda pubblica di servizi alla persona Asp ‘Eppi-Manica-Salvatori’ Cristiano Benetti. "Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno – ha commentato Coletti – è con grande soddisfazione che ci troviamo a presentare la seconda edizione di un’iniziativa che abbraccia l’attenzione da sempre riservata agli anziani e ai loro caregiver dal Comune. Consapevoli del contesto demografico della nostra città, uno dei nostri obiettivi primari è promuovere una sensibilità verso l’invecchiamento attivo, diffondendo la consapevolezza che sul territorio esistono, grazie al lavoro congiunto tra enti e associazioni, delle opportunità per vivere bene a qualsiasi età e delle progettualità efficaci per il benessere dei cittadini più vulnerabili". Il titolo scelto per questa edizione è ‘Il tempo che abito: benessere, identità e cura in ogni stagione della vita’. Sono previsti dibattiti, workshop, reading, mostre fotografiche e presentazioni di libri. Tre i convegni: ‘ArgillaMente’ (18 settembre, Portomaggiore), ‘La scienza del vivere bene: dalla medicina agli spazi di cura’ (19 settembre, Ferrara), ‘Le Frequenze del Benessere’ (20 settembre, Ferrara).

m. t.