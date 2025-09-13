Decalogo per le aree interne

Alessandro Caporaletti
Decalogo per le aree interne
Ferrara
CronacaIl benessere della terza età, tre giorni di letture e convegni
13 set 2025
MARIO TOSATTI
Cronaca
Il benessere della terza età, tre giorni di letture e convegni

Una tre giorni dedicata al benessere della terza età. Si tratta della manifestazione ‘Silver Festival’ che si terrà da giovedì...

La presentazione dell’evento ieri mattina in municipio alla presenza degli organizzatori e dell’assessore Coletti

Una tre giorni dedicata al benessere della terza età. Si tratta della manifestazione ‘Silver Festival’ che si terrà da giovedì 18 a sabato 20 settembre tra Ferrara e Portomaggiore. Diversi anche gli appuntamenti collaterali organizzati intorno alla Giornata mondiale dell’Alzheimer (21 settembre). L’iniziativa è stata presentata ieri in municipio, presenti l’assessore Cristina Coletti, il presidente e la responsabile del settore azioni della cooperativa Cidas Daniele Bertarelli e Milena Maltoni, il direttore delle Cure primarie, unità operativa Anziani-Disabili dell’Ausl Franco Romagnoni e il direttore dell’azienda pubblica di servizi alla persona Asp ‘Eppi-Manica-Salvatori’ Cristiano Benetti. "Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno – ha commentato Coletti – è con grande soddisfazione che ci troviamo a presentare la seconda edizione di un’iniziativa che abbraccia l’attenzione da sempre riservata agli anziani e ai loro caregiver dal Comune. Consapevoli del contesto demografico della nostra città, uno dei nostri obiettivi primari è promuovere una sensibilità verso l’invecchiamento attivo, diffondendo la consapevolezza che sul territorio esistono, grazie al lavoro congiunto tra enti e associazioni, delle opportunità per vivere bene a qualsiasi età e delle progettualità efficaci per il benessere dei cittadini più vulnerabili". Il titolo scelto per questa edizione è ‘Il tempo che abito: benessere, identità e cura in ogni stagione della vita’. Sono previsti dibattiti, workshop, reading, mostre fotografiche e presentazioni di libri. Tre i convegni: ‘ArgillaMente’ (18 settembre, Portomaggiore), ‘La scienza del vivere bene: dalla medicina agli spazi di cura’ (19 settembre, Ferrara), ‘Le Frequenze del Benessere’ (20 settembre, Ferrara).

m. t.

© Riproduzione riservata

