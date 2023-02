’Il berretto a sonagli’ con gli occhi di Lavia "Specchio d’umanità"

Pirandello secondo Lavia da oggi a domenica con ’Il berretto a sonagli’ al Teatro Comunale di Ferrara. L’attore, regista e interprete insieme a Federica Di Martino, porta in scena oggi alle 20,30 il capolavoro amaro, comico e crudele di Luigi Pirandello, "specchio di un’umanità che fonda la sua convivenza civile sulla menzogna". Gabriele Lavia, tra le voci più appassionate del teatro del Nobel siciliano, interpreta l’umile scrivano Ciampa, che ricorre alla follia per mantenere la facciata di rispettabilità del suo infelice matrimonio. Il berretto a sonagli fu scritto da Pirandello nel 1916, in siciliano, per l’attore Angelo Musco, con il titolo ‘A birritta cu’ i ciancianeddi. I lavori per la rappresentazione, però, furono caratterizzati dalle continue tensioni tra l’autore e l’interprete e non ebbe il successo sperato. Pirandello terminò la versione in italiano nel 1918, fu rappresentata per la prima volta nel 1923. Lavia, in scena insieme a Federica Di Martino (la signora Beatrice Fiorica), intreccerà le due versioni.

"Noi facciamo una mescolanza tra la prima e la seconda versione di questo specchio di un’umanità che fonda la sua convivenza civile sulla menzogna", spiega Gabriele Lavia, che dello spettacolo è interprete e regista. Biglietti da 32 a 8 euro, tariffe dedicate per over 65, under 30 e gruppi classe. Info e vendite su www.teatrocomunaleferrara.it, su Vivaticket e in biglietteria del Comunale (Corso Martiri della Libertà 21). Incontro con la Compagnia. Gabriele Lavia e il resto della compagnia incontrano il pubblico domani alle 12 al Ridotto. Coordina Marcello Corvino, direttore artistico del teatro. Oltre all’incontro al Ridotto, ingresso libero, diretta streaming sul canale Facebook del Teatro. L’attività è realizzata grazie al contributo concesso alla biblioteca della Fondazione Teatro Comunale dalla direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali del ministero della Cultura.