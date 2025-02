Il Bignami del sorriso raddoppia: "Masticare con lentezza, toccasana"

Non c’è uno senza due. Uscirà nel corso dell’anno il bignami del sorriso parte seconda. Il volume, con illustrazioni ed una scrittura molto colloquiale, è il frutto del lavoro di ricerca di Sergio Bortolini, professore associato di malattie odontostomatologiche e docente di protesi dentaria all’università di Modena e Reggio Emilia. Al suo fianco i professori dell’Università di Ferrara Maurizio Franchi, Stefano Franchi, Elisabetta Caselli, Giovanni Zuliani, i dottori ospedalieri Gianfranco Vettorello, Maura Gardinali, i dottori Raffaele Mazzucco, Alessandro Bianchi e Andrea Berzaghi. Ognuno di loro riprenderà uno dei capitoli che fanno parte del primo volume e l’approfondirà. Più pagine, il libro diventerà più strutturato ma lo stile, il desiderio di arrivare direttamente alle persone con un linguaggio di facile comprensione resta immutato, un imperativo. E, se successo ha avuto la prima parte, le aspettative sono rosee anche per il bignami bis. Una massima – il volume è il risultato di studi, ricerche, lavoro sul campo – è alla base di ’Introduzione alla fisiatria orale’ (Magellano fine Books), quella di far capire che masticare con lentezza se non salva la vita sicuramente aiuta ad evitare malattie anche gravi, tra queste il tumore allo stomaco. Sergio Bortolini, 250 pubblicazioni in Italia ed all’estero, al suo fianco una squadra di docenti e medici di Ferrara, spiega la filosofia del testo e di questa forma di medicina che è ancora nuova, anche se in realtà affonda le radici nel passato. "La nostra sanità punta tutto sulla cura, sui farmaci, quando si è contratta già purtroppo la malattia. Nonostante studi ed appelli è ancora difficile capire quanto sia importante la prevenzione, saper usare il cervello anche nelle pratiche che sembrano più banali. Come la masticazione, che invece è fondamentale. Come fondamentale è il cibo che mangiamo". Bortolini partirà per il Kazakistan, per tenere una serie di incontri. "Perché quel paese? Ci sono già stato, c’è un grande consumo di carne, di vodka. E’, se mi è concesso il termine, un popolo godereccio. Ebbene, in quello Stato le cure vengono garantite in modo gratuito solo a chi fa prevenzione. E io andrò lì a spiegare come si fa questa benedetta prevenzione". A partire appunto dalla masticazione, che deve essere lenta, pensata, un valore prendersi cura di se stessi. La bocca è fondamentale per le relazioni sociali, il coordinamento neuromuscolare, il controllo diretto della pressione del sangue. "Noi siamo davanti ad un fenomeno, si chiama involuzione. Non ci vuole un genio per capire che è l’esatto opposto, la strada contraria, rispetto all’evoluzione della specie. La parola infiammazione, richiama la fiamma. La fiamma è il fuoco usato per la cottura dai primi uomini. La rivoluzione industriale, la carne in scatola, il cibo morbido, che sotto i denti diventa poltiglia. E cominciano i problemi. Si pensi che le tribù primitive, un esempio la popolazione dell’Amazzonia, non hanno problemi alla bocca". Al libro hanno dato il loro contributo anche docenti di università del Brasile, Milano, Padova, Catanzaro, del Cile. Insieme ad altri luminari di Beirut e Dubai ha studiato la saliva fino a scoprire che contiene una proteina che rinforza il sistema immunitario, fondamentale per prevenire i tumori. Insomma, se il bignami è una compendio. L’estrema sintesi del Bortolini-pensiero è una, masticare con lentezza. Usando il cervello.