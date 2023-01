Il Bilancio approda in commissione "Approvazione entro fine mese"

Discusso ieri in commissione il bilancio previsionale 2023-2025 e i suoi allegati, tra cui il piano triennale delle opere pubbliche che vede inserito nel 2023 anche il recupero della residenza municipale. "Lavoriamo per approvarlo prima della fine di gennaio. Un risultato frutto del lavoro degli uffici e di scelte di bilancio tecniche, senza toccare i servizi ai cittadini – dice l’assessore Carlotta Gaiani (foto) – Abbiamo costruito un bilancio previsionale che tiene conto delle necessità di copertura delle spese di rincaro energetico, voce che colpisce le casse del nostro ente per oltre 1.072 milioni di euro in più rispetto a quanto stanziato nelle precedenti annualità. Una spesa a cui abbiamo deciso di far fronte con risorse interne, tenendo comunque conto di alcuni trasferimenti ai Comuni che la nuova legge di bilancio ha previsto per il 2023".

E precisa sul tema più sensibile per le casse dei Comuni, in questo periodo. "Dalla legge di bilancio, abbiamo poi ricevuto anche conferma di copertura per quest’anno della parte di Imu sugli edifici inagibili e degli affitti degli edifici sedi comunali temporanee sempre a causa sisma, in quanto lo stato d’emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2023. Rimangono invariate le aliquote IMU e Irpef – prosegue la Gaiani – Siamo soddisfatti del risultato perché si è riusciti a finanziare in modo prudenziale tutto l’incremento di spesa prevedibile, utilizzando le leve della conferma del trasferimento per Imu inagibili e dell’incremento entrate Cosap, in linea anche nel 2023 causate dalla prosecuzione degli incentivi 110%".