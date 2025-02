Il bilancio arriva in Commissione. Imu invariata, ma aumenta l’Irpef: "Più spese, un scelta inevitabile"

Nel processo di predisposizione del bilancio di previsione 2025-2027, l’obiettivo è garantire servizi essenziali ai cittadini senza compromettere la sostenibilità finanziaria dell’ente. È quanto è stato ribadito ieri durante la prima Commissione consiliare, in vista del prossimo Consiglio comunale, dove verrà proposto un adeguamento sull’addizionale Irpef allo 0,8% come scaglione unico. L’assessore al Bilancio Matteo Fornasini ha sottolineato come, rispetto all’ultimo schema di bilancio 2024-2026, approvato a dicembre 2023, siano emerse numerose variazioni, dovute dall’evoluzione del contesto economico e finanziario nazionale e internazionale. "Le spese che tutti affrontiamo nel quotidiano, sia in ambito familiare che aziendale, si ripercuotono anche sul bilancio del Comune, che deve far fronte a costi crescenti insopprimibili. Dopo anni difficili, caratterizzati da un’inflazione elevata, abbiamo mantenuto un rigoroso controllo dei conti. Tuttavia, per garantire l’equilibrio di bilancio, abbiamo dovuto prendere la decisione inevitabile di adeguare l’addizionale Irpef, in linea con quanto già fatto da altri Comuni della provincia e della regione, per la necessità di coprire aumenti strutturali e incomprimibili delle spese" specifica Fornasini.

L’assessore ha sottolineato infatti come è stato "registrato un incremento dei costi incomprimibili pari a circa 7 milioni di euro", dovuto principalmente ad aumenti legati all’inflazione, ad aumenti delle spese nei servizi educativi per bambini con problematiche scolastiche (solo questa voce segna 1,2 milioni di euro in più per insegnanti di sostegno e supporto educativo), delle spese quali il riscaldamento, degli adeguamenti contrattuali e dei rinnovi per il personale comunale, gli investimenti di miglioramento infrastrutturale delle opere pubbliche della città come volano di sviluppo. Nonostante queste difficoltà, l’assessore ha poi sottolineato un’altra scelta di rilievo: "Non aumentare l’Imu, a differenza di quanto fatto da altri Comuni. Anzi, abbiamo confermato le riduzioni Imu sui terreni agricoli e l’eliminazione dell’imposta sui fabbricati rurali strumentali per l’agricoltura".