Il bilancio arriva in Consiglio Cento milioni di investimenti Il Pd: "Geotermia da rivedere"

L’approdo in Consiglio Comunale del bilancio di previsione 2023 è l’occasione per ribadire "un plafond di quasi cento milioni di euro destinati agli investimenti". E che avranno un effetto moltiplicatore, oltre che di "concreto sostegno alle imprese del territorio". I concetti vengono esplicitati dall’assessore al Bilancio, Matteo Fornasini nel corso della presentazione della delibera ieri pomeriggio in Consiglio Comunale. Il piede sull’acceleratore degli investimenti, tiene a rimarcare l’amministratore, "non ha impedito un robusto piano di rientro dei debiti: quando ci siamo insediati il Comune aveva un debito di quasi novanta milioni, mentre ora siamo a meno di settanta". Maggiori spese, determinate dal quadro nazionale e internazionale che ha inciso sull’andamento dei costi energetici. Il piano a sostengo delle imprese ammonta a 750 mila euro. Le cifre lievitano quando si parla di Pnrr che, però, sarà tema affrontato dall’assessore Andrea Maggi tra oggi e domani. Fornasini richiama l’attenzione dei consiglieri sui "tanti sforzi che l’amministrazione sta sostenendo anche sul campo di turismo e cultura". Oltre 800mila euro per il completamento della Casa dell’Ortolano, mezzo milione per proseguire ‘Un chilometro di mura all’anno’ e, nel complesso, 8,3 milioni di euro per contributi e prestazioni di servizio Turismo e Cultura. "Portiamo un bilancio – conclude – che tiene conto delle tante esigenze della città, rispettando gli impegni presi nel documento unico di programmazione e nelle dodici sfide di mandato". Le opposizioni, ieri, hanno solo avuto modo di presentarle le diciotto risoluzioni. Il capogruppo dem, Francesco Colaiacovo a margine della discussione calca a mano su tre punti che gli stanno particolarmente a cuore. Il primo, che in qualche modo intreccia le polemiche sui migranti (nazionali e locali), è quello in cui il consigliere chiede al Comune di "tornare a organizzare corsi per formare tutori volontari che possano accompagnare, fino alla maggiore età, i minori stranieri non accompagnati". Gli altri due riguardano da un lato l’emergenza abitativa al cui sostegno "il governo Meloni ha inspiegabilmente sottratto risorse attraverso la finanziaria" e l’ultimo, che coglie un problema molto sentito, è legato al teleriscaldamento. "Da mesi – dice – registriamo un innalzamento spaventoso dei costi legati al teleriscaldamento alimentato dalla geotermia. L’accordo tra Comune ed Hera è stato tutt’altro che risolutivo. Per cui noi chiediamo che venga rivisto e che le risorse trasferite al Comune per il termovalorizzatore vengano redistribuite alle famiglie".

Federico Di Bisceglie