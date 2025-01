Il bilancio del Ferrari club: "Tesserati in aumento"

Con una conviviale alla casa di campagna di Torrespada, il Ferrari Club di Cento ha tirato le somme dell’annata. "Anche quest’anno abbiamo avuto il rinnovo di tutti i tesserati e ne siamo molto orgogliosi perché significa che i soci sono contenti di esserci – ha detto il presidente Giuseppe Condò –. Anche di fronte a una difficoltà generale, continuiamo a crescere e nel 2025 speriamo di arrivare a 100 soci visto che questa annata la chiudiamo con 96".

Uno sguardo all’anno nuovo. "Abbiamo svolto più di 12 attività, alcune costruite da noi, altre come ospiti – ha proseguito –. Tra le novità, la nostra partecipazione a Cento in centro e la visita alla cantina Giacobazzi a Nonantola. Altra attività importante è stata la visita alla Ferrari. Il 16 febbraio incominciamo con il primo appuntamento: la sfilata delle auto Ferrari che apriranno il Carnevale di Cento. Quest’anno c’è una piccola novità, nel senso che il patron del Carnevale ci ha chiesto di fare parterre in piazza Guercino prima della sfilata".

Chiude con un commento alle gare di Formula 1: "La Ferrari è andata bene, 5 vittorie ci sono state, due delle quali storiche perché Monte Carlo e Monza sono una meraviglia e sono convinto che il prossimo anno la Ferrari darà filo da torcere a tutti". Presenti anche Stefano Lovera del reparto corse Ferrari e l’assessore allo sport.