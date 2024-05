Il bilancio dell’assessore Maggi: "Cantieri per trecento milioni. Sport, presto nuove strutture"

Il tono di voce è sempre pacato, ma risoluto. D’altra parte, Andrea Maggi – assessore uscente e capolista della formazione civica Ferrara al centro a sostegno del sindaco Alan Fabbri – ha sempre detto di essere per "la politica del fare e non per quella urlata". L’ambizione è quella di "rappresentare le migliaia di persone che, non riconoscendosi nei partiti, ma avendo a cuore la città, sceglie una politica pragmatica e fuori dalle ideologie". Nella sua chiacchierata si mostra "particolarmente fiducioso" e il termometro dice di averlo verificato "durante la raccolta firme in occasione della presentazione delle liste".

Maggi, quante firme ha raccolto?

"Praticamente cinquecento, in soli tre giorni. Ma, al di là del numero in sé, ho respirato moltissimo entusiasmo attorno al nostro progetto. Probabilmente perché le persone stanno riconoscendo il grande lavoro che abbiamo portato avanti animati dall’autentico amore per questa città".

Quali sono i tratti distintivi della vostra proposta politica?

"Innanzitutto la capacità di aggregare tantissime sensibilità differenti. Secondariamente l’approccio mai urlato e sempre rispettoso che abbiamo mantenuto anche nei confronti di chi non la pensa come noi. Il pluralismo è sempre stato il valore guida. Tanto più che a livello locale, per amministrare, le ideologie rischiano di essere dannose. Ed è per questo che Ferrara al Centro può essere attrattiva anche per i moderati di centrosinistra delusi da una proposta politica, incarnata dall’avvocato Fabio Anselmo, che invece rappresenta molto di più la sinistra radicale".

Le ha parlato spesso di "obiettivi raggiunti". A cosa si riferisce in particolare?

"A quelli conseguiti durante il mandato da assessore, grazie alla fiducia che mi ha accordato il sindaco Alan Fabbri. Do due numeri: al momento ci sono trecento milioni di lavori in corso e, grazie al Pnrr la città si è vista finanziare ben 78 progetti. Vale a dire che per ogni ferrarese sono arrivati oltre mille euro di investimenti. Mi sembrano cifre che restituiscono l’immagine di un’amministrazione che ha lavorato molto bene. Ed è per questo che bisogna proseguire questo cammino: la città non è pronta a tornare indietro".

Lo sport è stato un settore che le ha dato più di un grattacapo. Pensa di aver dato risposte efficaci anche in questo senso?

"Anche in questo caso, faccio parlare i numeri: dopo oltre vent’anni che non si costruivano infrastrutture sportive a Ferrara, proprio in questi giorni, abbiamo inaugurato il cantiere del nuovo palazzetto dello Sport in via Foro Boario. Lo stesso vale per la nuova palestra di via Canonici. Da ultimo, segnalo che grazie a un progetto di rilancio, il nostro aeroporto verrà potenziato e valorizzato. Il piano, ottenuto grazie a faticose e lunghe interlocuzioni con Roma, ammonta a otto milioni di euro".

Che fine ha fatto Ferrara Cambia?

"Da lista civica del 2019, si è trasformata in una vivacissima realtà associativa. E, con un pizzico di orgoglio, rivendichiamo il fatto di essere stati sostanzialmente l’unica forza politica ad aver organizzato in questi anni iniziative culturali di altissimo profilo".