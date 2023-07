Il bilancio di Accorsi "Danni per 100 milioni È l’ennesima batosta"

Supera i 100 milioni di euro la prima conta dei danni dei comuni di Cento, Terre del Reno e Poggio Renatico. La grandinata di sabato ha bombardato e distrutto una larga fascia dell’Alto Ferrarese,che stava uscendo dall’emergenza sisma. Nel brevissimo tempo dato dalla Regione, per un censimento propedeutico alla richiesta dell’emergenza nazionale, al comune di Cento sono arrivati più di un migliaio di moduli di cittadini ed aziende di XII Morelli, Alberone, Reno Centese, Casumaro, Pilastrello, Buonacompra e Mulino Albergati. In totale, oltre 35 milioni di euro di danni, la maggior parte subiti dai privati.

"Una stima che, seppur calcolata nell’urgenza e quindi in tempi rapidissimi, ci restituisce una fotografia che purtroppo immaginavamo – dice il sindaco Edoardo Accorsi –. Alla luce di questo numero é ancora più necessario mantenere alta l’attenzione sull’emergenza, affinché non venga derubricata dal governo come secondaria. Il percorso dei ristori e delle risposte a chi è stato colpito deve partire in fretta. Noi come sempre saremo al fianco dei nostri cittadini, con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione e come abbiamo dimostrato anche con la presenza di questi giorni frazione per frazione. Grazie alla Regione e a tutti coloro che stanno facendo tutto il possibile per ripartire". Ad aver subito molto di più è Terre del Reno, con un conto che si aggira attorno ai 60 milioni di euro: 1.800 segnalazioni, 27 milioni di euro di danno ai privati, 30 milioni per le aziende e 3 milioni per il patrimonio comunale. "Questo è un terremoto ancor più subdolo, perché oltre ad essere più silenzioso ha colpito davvero tutti – è il commento del sindaco, Roberto Lodi –. Di tetti intonsi ne abbiamo visti davvero pochi, ce ne sono di triturati, e ci sono persone che non hanno la possibilità in questo momento di fare interventi di urgenza perché non piova dentro".

"Tra l’altro si tratta di danno su danno – aggiunge –. Non ho mai visto un periodo così nero per il nostro territorio. Gente che aveva appena finito la ricostruzione post sisma e che si è vista cappotti, fotovoltatico e tetti devastati. Oltre a tutti i danni delle auto, con persone che non sanno come fare per andare a lavorare". Chiude Poggio Renatico con un conto da 6 milioni di euro ma che potrebbe salire ancora: 5 milioni di danno ai privati, 1 milione alle aziende e 700mila euro quelli comunali.

Laura Guerra