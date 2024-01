Il bilancio di Padovani. Invariato l’impatto di aliquote e tariffe

Il sindaco di Mesola, Gianni Michele Padovani (nella foto), annuncia l’approvazione del bilancio preventivo entro il termine del 31 dicembre, confermando la consueta precisione degli uffici nell’elaborazione dell’ importante documento. Il revisore ha espresso parere favorevole sullo schema di bilancio, il quale rispetta gli equilibri di bilancio e i principi normativi. "Riguardo alla politica tariffaria, non è stato previsto nessun aumento di aliquote e tariffe, che rimangono invariate da più di 9 anni – fa sapere l’assessore al bilancio Elisa Bellini – Abbiamo cercato di contenere la politica di spesa pur mantenendo lo stesso livello di servizi per i cittadini. Abbiamo mantenuto l’attenzione al sociale, alle scuole ed ai servizi educativi. Anche la programmazione del fabbisogno del personale rispetta i limiti imposti dalla normativa. Le entrate dei proventi dei permessi di costruire sono utilizzati da anni dal nostro ente solo per le spese in conto capitale, come anche il 50% delle entrate da sanzioni per violazione del codice della strada. Abbiamo previsto un solo mutuo per manutenzione straordinaria delle strade pari a 300.000 euro. È il quinto anno consecutivo che il bilancio viene approvato entro il 31 dicembre – prosegue l’assessore –, evitando l’esercizio provvisorio e garantendo rapidità nell’attuazione dei progetti futuri. L’amministrazione attribuisce questo successo agli uffici, riconoscendone l’impegno e l’efficienza". Inoltre, l’amministrazione comunale di Mesola, con delibera di giunta 165 del 7 dicembre 2023, ha recepito le indicazioni della commissione (costituita da alcuni tecnici del territorio), per diminuire i valori venali delle aree fabbricabili, diminuendo di circa il 5% i valori individuati con precedente delibera n. 127 del 14/08/2015.

Guendalina Ferro