Il bimbo morto nel camping: "Nessun rischio per i turisti". La procura: "Niente inchiesta"

I genitori sono chiusi in casa, stanno facendo la profilassi antibatterica. Intorno a loro un paese, Caprino Bergamasco, sotto choc. Il sindaco non riesce a crederci, che il piccolo Eric – appena due anni – non ci sia più. "Un dolore che non ha parole", dice Luca Tami, primo cittadino. Domani il parroco andrà a trovarli, per far sentire la vicinanza di una comunità. Ormai – anche se ci vorrà ancora tempo per avere i risultati degli esami – la tragedia durante le vacanze ha un nome. Eric Rossi, un bambino, il sorriso di un angelo, è morto per una meningite, infezione che non gli ha lasciato scampo. Il piccolo è arrivato in ospedale a Cona in condizioni disperate, lunedì pomeriggio il suo cuore ha smesso di battere.

Doveva essere una vacanza, l’arrivo al Lido di Spina con i genitori e i fratelli di 5 e 8 anni. Scivoli e mare, bungalow e tanta natura, Spina Family Camping Club del Sole, via del Campeggio. Non è stato così. Eric stava poco bene già prima di partire. Aveva sintomi gastrointestinali, i genitori lo avevano portato dal pediatra. Il medico gli aveva prescritto l’antibiotico. Sembrava stesse meglio, in quel paradiso lo strazio, la corsa contro il tempo. I funerali verranno celebrato sabato, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Caprino Bergamasco. Ci sarà tutto il paese, a capo chino, nel silenzio. Nella struttura ricettiva è stato affisso un vademecum, è stato distribuito agli ospiti. "L’azienda sanitaria ha precisato che non c’è alcun rischio per i turisti, la famiglia è rimasta chiusa all’interno del bungalow, possono stare tranquilli. Non verrà fatta alcuna profilassi", precisa la direzione di Spina Family Camping Club del Sole, con a capo Bruno Digiacomo. Ciro Alberto Savino, il pubblico ministero, non ha aperto alcun fascicolo, non ci saranno inchieste. "Non c’è alcun tipo di indagine, né profilassi per gli ospiti. Noi siamo comunque a disposizione e ci uniamo al dolore per questa terribile perdita", precisano ancora i vertici della struttura ricettiva. L’altra sera Clelia De Sisti, direttice del dipartimento di igiene pubblica, è andata nella struttura. "Non c’è alcun pericolo, ci ha detto. La famiglia è rimasta chiusa all’interno del bungalow. Siamo stati noi a chiedere cosa comunicare ai turisti. Hanno così redatto un vademecum, dove si precisa di stare tranquilli, che non ci sono problemi per i villeggianti che stanno soggiornando da noi". Incredulità e sgomento, una famiglia distrutta. Le lancette dell’orologio che tornano indietro, la gioia, i sorrisi mentre vengono aperte le valigie, l’arrivo. Il piccolo sembra stare meglio. Non è così. Con il passare delle ore comincia di nuovo a sentirsi male, rimane per tutta la durata del soggiorno nel bungalow con la madre.

Lunedì, l’incubo prende forma, la situazione peggiora. I genitori corrono al Pronto soccorso, la paura nel cuore. All’ospedale del Delta i medici capiscono che la situazione è preoccupante. Di nuovo le sirene, di nuovo una corsa contro il tempo per il Sant’Anna, struttura dotata di rianimatori pediatrici. Quando arrivano a Cona, la situazione è disperata. Viene trasferito immediatamente in Rianimazione. E’ troppo tardi. Alle 19 il bambino muore sotto gli occhi del medici, degli infermieri che hanno lottato fino all’ultimo per salvarlo. "Non ci sono parole", dice il sindaco di Luca Tami. Che chiede rispetto per i genitori, impietriti, solo lacrime. La meningite, non si sa ancora di quale tipo. Bisogna aspettare, attendere l’esito degli esami colturali, ultima conferma. Tra le lacrime per Eric, un angelo.