Il bio che fa bene, arriva in piazza: "Al biomarchè le aziende del green"

L’agricoltura biologica arriva in piazza con il BioMarchê. Ha preso il via sabato scorso sotto il portico della sede municipale di Argenta di piazza Garibaldi, il BioMarchê: un mercato di prodotti biologici di alta qualità certificati dall’Aiab (Associazione italiana agricoltura biologica), che si potrà trovare in piazza ogni sabato dalle 8 alle 13. L’Aiab privilegia e valorizza le piccole aziende famigliari e cooperative di prossimità e controlla tutti i prodotti commercializzati nella catena dei BioMarchê, che si può trovare anche a Lugo, Ravenna e Faenza. L’evento di inaugurazione è organizzato per sabato 2 dicembre, alle 11, con la presenza del presidente di Aiab Antonio Lo Fiego e rappresentanti dell’amministrazione comunale. "E’ un’iniziativa pensata per valorizzare i produttori locali – commenta il sindaco di Argenta, Andrea Baldini - coloro che abbracciano pratiche agricole rispettose dell’ambiente e per permettere ai cittadini di trovare facilmente questi prodotti. Gli appuntamenti fissi per trovare la nostra campagna in piazza saranno quindi da oggi in poi due: il martedì mattina in piazza Marconi con il mercato contadino e il sabato con il BioMarchê". L’operazione rientra nel solco del bio alimentare, che ad Argenta ha una tradizione consolidata, vedi la presenza sul territorio della Bia, azienda leader nazionale di prodotti legati al couscous e da alcuni anni anche alla chinoa, per non parlare della fiera di settembre. Quello del bio è un mondo in continua crescita.

Lo dimostrano i numeri. Il mercato di questi prodotti nel 2020 ha infatti raggiunto i 120 miliardi di euro a livello mondiale. Un dato importante, visto che solo in Europa il commercio dei prodotti bio ha raggiunto un valore di 52 miliardi di euro (in crescita di circa il 15% rispetto al 2019), il più alto degli ultimi 10 anni. È quanto emerge dall’ultima edizione di ‘The World of Organic Agriculture 2022’, il report realizzato da Fibl, istituto di ricerca sull’agricoltura biologica, in collaborazione con Ifoam, federazione delle associazioni del biologico, che analizza 190 Paesi. Stati Uniti, Ue e Cina sono i tre mercati più grandi del mondo. Gli Usa continuano a essere il mercato leader (49,5 miliardi di euro). In Europa il mercato tedesco vale 15 miliardi di euro, seguita dalla Francia (12,7 miliardi di euro) e dall’Italia (4,6 miliardi di euro). Nello specifico, sono 14,9 milioni di ettari le superfici coltivate a biologico in Europa (700mila ettari in più rispetto al 2019).

Franco Vanini