Il ’Biren’ premiato a Norimberga: "A noi l’oro delle birre affumicate"

Il Biren Birrificio Renazzese con sede a Dosso, si riconferma in vetta ai concorsi internazionali e stavolta conquista il titolo europeo, sbaragliando la concorrenza e in casa tedesca. Si tratta dell’European Beer Star che ieri ha visto a Norimberga premiata l’abilità dell’azienda dossese in questa che è tra le più prestigiose competizioni nel panorama mondiale. "Hanno partecipato birrifici da tutto il mondo – dice da Norimberga il titolare Andrea ‘Tosco’ Govoni – noi abbiamo vinto l’oro nella categoria delle birre affumicate allo stile tedesco gareggiando con la nostra ‘Tosco’. Si può dire che abbiamo vinto l’oro in casa loro ed è per noi ulteriore motivo di soddisfazione. Un concorso enorme,, dove si parla di 2000 birre in concorso su circa 400 birrifici a livello internazionale, da chi viene dalla Malesia fino al Giappone". Ma la qualità del Biren di Dosso, ha sbaragliato tutti portandosi a casa il trofeo Cilindro di cristallo, conquistando il palato di giudici esperti. "Sì, sempre con la stessa birra l’anno scorso eravamo sul secondo gradino e stavolta in vetta – prosegue - negli anni abbiamo vinto 2 argento con la pils e due bronzi nel 2021 con la Tosco e la Charlotte. La Tosco tra l’altro quest’anno aveva già vinto anche l’argento al concorso nazionale delle affumicate. Questa dunque, è una ulteriore conferma internazionale perché all’ dell’European Beer Star partecipano davvero da tutto il mondo. E’ una soddisfazione enorme che non ha eguali perché vincere un premio di questa fattezza, in casa tedesca dove il loro stile è proprio quello affumicato, dà ancora più prestigio. Non ho cambiato nulla nella ricetta ma è un prodotto artigianale che in quanto tale, ogni volta che si fa è nuova perché non può essere standardizzato, caratteristica bella dell’artigianato". Riconoscimento di altro prestigio che si aggiunge a tanti altri già conquistati nel tempo. "Il segreto è la tanta passione e qualità nel lavoro, dedizione totale al prodotto seguito dall’inizio alla fine – dice – dall’acquisizione delle materie prime a tutto ciò che vi ruota. Si parla di qualità e di bravura. Ad oggi sono in tanti che fanno birra ma non tutti arrivano ad avere questi tipo di premi. E c’è la soddisfazione di portare il nome del Biren e della piccola Dosso nel mondo come un ambasciatore". Vetta conquistata con la Tosco, una birra ambrata scura caratterizzata da profumi di malto affumicato, nocciole e caramello, omaggio del Biren alla tradizione.

Laura Guerra