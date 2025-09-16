Il Boldini riparte con il cinema d’autore

Da ieri il Boldini è ripartito con un’anteprima esclusiva, un omaggio al cinema d’autore e i restauri dei grandi maestri: un assaggio che anticipa la ripartenza più ampia prevista dal 30 settembre fino a Natale.

Il primo appuntamento è stato ieri con ’Super Happy Forever’ di Kohei Igarashi, un’anteprima assoluta per la città di Ferrara, prima dell’uscita ufficiale nelle sale italiane prevista per il 25 settembre. Dopo il suo debutto al Festival di Berlino 2024, dove è stato selezionato nella sezione Forum, il film ha continuato a farsi notare nei principali festival internazionali per la sua cifra stilistica radicale e originale. Da oggi al 19 settembre sarà poi la volta di uno speciale omaggio a Werner Herzog, Leone d’Oro alla carriera alla Mostra di Venezia. Tre appuntamenti in versione originale sottotitolata con i nuovi restauri 4K curati dalla Cineteca di Bologna: si parte oggi con ’Aguirre, furore di Dio’, si prosegue giovedì 18 con il visionario Fitzcarraldo e si chiude venerdì 19 con il documentario ’Burden of Dreams’ di Les Blank, racconto straordinario e crudo del dietro le quinte della titanica impresa herzoghiana. Un trittico imperdibile, che invita a esplorare il confine sottile tra allucinazione e realtà, sogno e ossessione.

Domani il cinema Boldini è parte dell’evento nazionale dedicato a David Lynch, con il ritorno in Sala Estense di ’Blue Velvet’. Un omaggio a uno dei più grandi cineasti della modernità, scomparso all’inizio dell’anno. Tutti i film saranno proposti in versione originale con sottotitoli italiani, nel solco del lavoro che il Cinema Boldini ha sempre portato avanti con cura e coerenza. Dal 30 settembre prenderà il via la stagione autunnale completa, che vedrà il cinema Boldini impegnato in anteprime, uscite in esclusiva, lezioni di cinema, matinée per famiglie e incontri con autori. Tra le novità più importanti di quest’anno, l’ingresso ufficiale del cinema d’essai ferrarese nel circuito theatrical di Mubi Italia, la prestigiosa piattaforma internazionale che ha scelto di portare in sala nuove uscite internazionali per un pubblico più ampio e consapevole. Il cinema Boldini li proporrà in esclusiva per la nostra città.

Le proiezioni si svolgeranno presso la Sala Estense, con apertura porte alle 20.30 e inizio film fissato per le 21. Fino al 20 settembre prosegue l’iniziativa Cinema Revolution: per tutti i film italiani ed europei il biglietto sarà di 3,50 euro. Per le altre proiezioni, il costo del biglietto è di 7 euro (intero) e 5 euro (ridotto).