"Il bombardamento resta una ferita aperta"

Aveva 5 anni ed è stato trovato letteralmente sotto le sottane di sua madre, unico sopravvissuto della casa di via Mazzini 3. Cesare Brunetti è uno dei sopravvissuti al bombardamento di Copparo del 30 gennaio 1945 e, lunedì, ha testimoniato la propria storia nel corso della commemorazione di quella tragica giornata, che ha mietuto 93 vittime innocenti. Cesare ha raccontato di aver perso la mamma Marta, che gli ha fatto scudo, colpita da una trave di legno nel crollo dell’abitazione, la sorella Marina che aveva 4 anni, il fratello Gabriele di 12 anni, il nonno Giovanni e la nonna Marianna.

E con loro sono morti gli operai che lavoravano nella bottega di calzolaio del nonno. "Con mio padre Biagio, che si è salvato perché i tedeschi lo avevo requisito per la sistemazione della strada ‘bassa’ che porta verso Gradizza, abbiamo con il tempo ricostruito, mattone su mattone – ha spiegato -. Abbiamo ricostruito una famiglia. Ma quel giorno rimane impresso nella memoria, insieme agli affetti perduti e a tutto quello che avrebbe potuto essere se non fosse piombata dal cielo la distruzione. Si dice che ‘Nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta’: i miei familiari e gli altri 88 figlie, figli, madri, padri, sorelle, fratelli, nonni, zii, amici i cui nomi sono scritti nel sacrario alla base del campanile resteranno dunque per sempre con noi, nel nostro cuore, a Copparo". Parole toccanti, quelle pronunciate al termine della funzione religiosa, durante la quale don Daniele Panzeri ha sollecitato a coltivare la memoria, cui spetta il compito dell’insegnamento. Così come è accaduto nella mattinata di lunedì, quando l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, ha organizzato la visita al campanile dei ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, guidati da Fabio Raimondi, presidente degli Archeologi dell’Aria.

"Il bombardamento del nostro paese – ha spiegato il sindaco Fabrizio Pagnoni - ha segnato la storia di tante famiglie e della nostra comunità e oggi ci trasmettere un messaggio che sembra non essere stato ben compreso, considerando il conflitto a poca distanza da noi: la guerra è sempre la risposta sbagliata". In mattinata era presente anche Giorgina Bellistrazzi, che il 30 gennaio 1945 era una bambina: lei si salvò perché la nonna le fece da scudo col proprio corpo. La sua famiglia ha pianto tre vittime.

Valerio Franzoni