Il Borgo prende vita. Arte, cultura e talenti. Ecco 4 eventi imperdibili

Un nuovo progetto di promozione culturale sta prendendo avvio quest’anno in pieno centro cittadino: si tratta del programma ’Il Borgo Rinasce’ promosso dall’associazione Borgo dei Leoni APS con il prezioso contributo dei commercianti dell’omonima via, della Starman Eventi e infine dell’amministrazione comunale. Il proposito è quello di far fiorire un quartiere rinascimentale ricco di storia e cultura tramite un’ampia opera di valorizzazione dell’arte in tutte le sue forme, nel cui quadro si inseriscono le iniziative che accompagneranno la città nei mesi a venire. Ad aprire le danze, come ha spiegato Marco Sarti, presidente dell’associazione, è il trentennale concorso di bellezza ’La + Bella di Ferrara’ che si terrà sabato alle 21.30 con la partecipazione delle attività commerciali del Borgo, che metteranno a disposizione i loro servizi alle modelle. L’evento, a cui sarà associata una raccolta fondi a favore di Telethon, sarà intervallato dall’esibizione della scuola di danza Caribe Club (coreografie di Jana Barisova) e dalla presentazione di ’Guida pel forestiero’, una guida turistica della Ferrara ottocentesca a cura di Alberto Ferretti. Un secondo appuntamento è previsto per il 31 ottobre quando la via si riempirà di cartomanti per ’Halloween e Ferrara esoterica’, una serata coinvolgente sulle note di un DJ set scelto per l’occasione, sfilate a tema vampiri e moda steampunk.

Ci si incontrerà di nuovo in Borgo Leoni in occasione di ’Ferrara in Tavola’ calendarizzato per il 15 novembre, evento enogastronomico volto a promuovere le nostre specialità tipiche quali pane, pampepato, salama da sugo e vini, anche stavolta con accompagnamento musicale. Gli eventi in programma per il 2024 terminano infine con l’iniziativa ’Natale in Borgo’, durante la quale la via diventerà un "museo a cielo aperto" grazie all’allestimento di presepi nelle vetrine, che doneranno un’atmosfera suggestiva alle passeggiate serali. Gli eventi intendono rivolgersi ad ogni fascia di interesse di pubblico e appassionare tanto i ferraresi quanto i turisti, invitati a conoscere la città per mezzo di una zona di grande rilevanza storica, ritenuta idonea a diventare il "quartiere degli artisti" ferrarese.

Patrocinato dal Comune, il progetto intende rilanciare l’immagine di questa zona del centro grazie all’impegno dell’associazione Borgo dei Leoni APS, attiva dal 2019, e delle sue attività commerciali, che coordinano le iniziative dedite alla riscoperta del quartiere. L’associazione è tornata recentemente in attività dopo lo stop forzato della pandemia, vestendo già i panni di organizzatrice, in sinergia con l’amministrazione e altri partner, di caffè letterari, rassegne artistiche, eventi di rievocazione storica, esibizioni musicali e spettacoli, tenendo sempre a mente il saldo e preciso obbiettivo di dare visibilità ad ogni tipo di talento artistico, sportivo e creativo che la città ha da offrire. L’assessore al Turismo Matteo Fornasini definisce il proficuo programma che investirà il Borgo un "modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato" che, auspica, possa essere emulato da altre realtà imprenditoriali cittadine. Evidenzia inoltre come questo sia solo il primo passo su una strada "da percorrere assieme" nell’ottica di investire in nuove proposte di aggregazione che stimolino interesse, al fine di "mettere in vetrina il bello che i commercianti e le persone di questa città sanno creare".