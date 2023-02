"Il Boscone, i cervi e le colpe della politica"

Lucio

Maccapani*

La consigliera regionale Giulia Gibertoni, ha presentato un’interrogazione riguardo l’introduzione di un nucleo di cervi provenienti dal bosco della Mesola, all’interno della pineta di Classe. In particolare la consigliera riterrebbe che tale introduzione "potrebbe portare all’eradicazione del daino già presente in riserva". Anche chi non è un esperto zoologico, come me, sa che nella competizione con il daino, il cervo è perdente. Per cui la domanda se non è pleonastica, potrebbe essere soltanto provocatoria.

Mi fa molto piacere, comunque, che una specie che fino ad un paio di decenni fa sembrava in via di completa estinzione, grazie all’intelligente opera del Cfs, prima, e dei carabinieri Forestali, poi, sia stata salvata proprio nella foresta dalla quale trae la classificazione zoologica: cervo delle dune oppure cervo nobile della Mesola, per le sue peculiarità uniche, dovute all’ adattamento all’ambiente nel quale è sopravvissuto per secoli. Ricordo, comunque, che quando ero capogruppo in consiglio a Mesola, avevo proposto di mettere un gruppo di questi ungulati in uno dei tanti recinti dentro la foresta demaniale del bosco della Mesola, in corrispondenza dei percorsi di visita del pubblico a piedi o in bici, in modo da costituire un’attrazione per le famiglie con bimbi in visita alla foresta. Mi fu risposto che non si voleva fare uno zoosafari.

Oggi leggo che, quello che non sarebbe consentito qui nel ferrarese, in provincia di Ravenna è visto in modo positivo e ciò mi fa piacere. Però i nostri amministratori locali dovrebbero avere un atteggiamento meno duale... La politica della Regione ha gravi responsabilità in tutto ciò. I miei ricordi di bambino, mi rimandano ad una foresta e a pinete ben tenute dall’allora proprietario, la Sbtf, che si prendeva cura dei boschi".

*ex consigliere

comunale