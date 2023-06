Il Boss a un euro per gli alluvionati

Le vittime dell’alluvione dell’Emilia Romagna che, in possesso del regolare biglietto, il 18 maggio non sono riuscite ad assistere al concerto di Springsteen, potranno vederlo ora a Monza il 25 luglio al prezzo simbolico di 1 euro. A darne notizie è il circuito Ticketone: "Gentile cliente, – così la nota – alla luce dell’eccezionalità della situazione metereologica, causa della sua acclarata impossibilità di partecipazione al concerto di Bruce Springsteen and The E Street Band a Ferrara il 18 maggio, l’organizzatore dell’evento Barley Arts le offre eccezionalmente e senza alcun obbligo legale, la possibilità di partecipare all’ultimo concerto del tour europeo che si terrà al Prato della Gerascia a Monza. Le verrà offerta la possibilità di acquistare un biglietto al prezzo simbolico di 1 euro".