"Il box dove è nata la leggenda. Il prodigio Varenne è cresciuto qui"

Varenne, domenica scorsa, ha compiuto 29 anni. "Il Capitano", come soprannominato nel mondo dell’ippica, è stato l’unico cavallo nella storia dell’ippica mondiale ad essersi aggiudicato il titolo di "Cavallo dell’anno" in tre Stati (Italia, Francia e Stati Uniti), e ha vinto le corse più importanti del mondo. Una vera e propria eccellenza, nata nel Copparese: precisamente nelle stalle della Delizia di Zenzalino. In occasione della ricorrenza, il sindaco Fabrizio Pagnoni assieme all’assessore allo Sport Bruna Cirelli, si sono recati proprio a Zenzalino, per festeggiare Varenne "nelle stalle in cui è nato con la famiglia Viani, Giuseppe e alla moglie Alessandra, un simbolico riconoscimento, proprio davanti al box in cui è venuto alla luce il campione e dove un mese fa è stata partorita una splendida puledrina – ha spiegato il primo cittadino -. Auguri a una straordinaria eccellenza copparese, che ha fatto la storia con una carriera sportiva strabiliante e sorprendente". Varenne è nato in una notte di tempesta del 19 maggio 1995 dalla fattrice italiana Ialmaz e dallo stallone americano Waikiki Beach: un parto complicato e una sorte non da predestinato, che è riuscito a rovesciare, diventando il più grande trottatore di tutti i tempi. Varenne, che Sandro Viani decise di chiamare come la via dell’ambasciata italiana a Parigi, è l’unico cavallo nella storia dell’ippica mondiale che, come detto, si è aggiudicato il titolo di "Cavallo dell’anno" in tre Stati, Italia, Francia e USA, ha vinto le corse più importanti del mondo. Fatta eccezione la gara di esordio del 1998, nella quale fu condotto dallo svedese Roger Grundin, e due volte nel 2002 dal finlandese Jorma Kontio, il nome di Varenne è legato a doppio filo con quello del driver Romano Giampaolo Minnucci che lo guidò praticamente per tutta la carriera, ottenendo straordinari traguardi. Il nome dello straordinario cavallo figura, tra l’altro, nella celebre Treccani. Dal 2022, "Il Capitano" risiede presso la tenuta "Il Cigno" di Villanterio nel Pavese. Ma la sua Copparo non l’ha certo dimenticato e la dimostrazione si è avuta ieri, con la festa che si è tenuta alla Delizia di Zenzalino, con l’amministrazione comunale e la famiglia che ha visto nascere il grandissimo campione che è riuscito ad appassionare tanti italiani alle sue straordinarie imprese sportive.

Valerio Franzoni