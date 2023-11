Il buon esempio degli studenti, avanti con la colletta

Caro Lettore

Sì, ricordiamo l’appello che aveva inoltrato lo scorso anno. Poche righe, molto semplici, come quelle che leggiamo qui. Speriamo che la sua idea, la sua proposta abbia raccolto buoni frutti. Che qualcuno abbia riflettuto, un panino se lo sia concesso la mattina farcito con la generosità. Quella di lasciarne ’in sospeso’ un altro per chi non se lo può permettere. Qualcuno il suo appello comunque, questo lo possiamo dire, lo ha già raccolto. Giovani, studenti, pensionati che proprio qualche giorno fa si sono rimboccati le maniche per la colletta alimentare. La meglio gioventù.