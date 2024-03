Il buon uso dei farmaci. Al via la sensibilizzazione

Il corretto utilizzo dei farmaci spiegato in sette incontri pubblici. L’obiettivo del progetto ‘Farmaci e buon uso’, che inizierà da domani – ideato da Avis e patrocinato dall’assessorato alle Politiche sociosanitarie del Comune con un contributo di cinquemila euro – è quello di informare la cittadinanza e i soci donatori sul ruolo del farmacista e sull’utilizzo consapevole dei farmaci. L’iniziativa è sostenuta anche dalle aziende sanitarie, da Afm Farmacie Comunali e da Federfarma. All’incontro sono intervenuti l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, il presidente Avis comunale Ferrara Sergio Mazzini, il responsabile dell’unità di raccolta sangue di Ferrara Fabio Palma, Anna Marra, direttrice della farmacia ospedaliera, Paola Nocenti, direttore generale di Afm, la presidente di Federfarma Ferrara Stefania Menegatti e il presidente Ancescao Maurizio Geusa. "Avis è una realtà preziosissima per tutto il territorio – ha sottolineato Coletti –. La capacità di fare rete e realizzare iniziative che coinvolgano numerosi cittadini è una caratteristica, non scontata, che connota il mondo Avis e tutti i suoi attivissimi volontari. È tanta la soddisfazione per la collaborazione sinergica che si è creata per questo progetto, fondato sulla volontà di alzare le conoscenze sociosanitarie della cittadinanza al fine di proteggere le persone da un uso improprio dei medicinali. Sarà anche l’occasione per valorizzare il fondamentale lavoro svolto dal farmacista. Ringrazio il presidente di Avis Sergio Mazzini, le aziende aanitarie, Afm e Federfarma per aver concretizzato la proposta".

Il ciclo itinerante è finalizzato ad illustrare le corrette modalità di assunzione dei medicinali, mettendo in guardia i cittadini sugli eventuali rischi in cui possono incorrere in caso di un utilizzo non appropriato. Si parte domani alle 21 nella sede dell’associazione di promozione sociale ‘La scuola’ a Montalbano e mercoledì 27 alle 21 nella parrocchia San Giovanni Battista a Pontelagoscuro. In aprile venerdì 5 alle 18 al centro di promozione sociale ‘il Barco’, giovedì 11 nella chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo di Porotto, giovedì 18 alle 17 nel condominio ‘Il quartiere’. A maggio venerdì 10 alle 21 nella parrocchia della natività di Maria Vergine e San Lorenzo a Baura, ultimo appuntamento giovedì 23 alle 21 nella tensostruttura di via dei Calzolai a Francolino.

Mario Tosatti