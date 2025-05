Il ’buon uso del sangue’. Convegno in aula magna

Le problematiche connesse alla donazione e alla raccolta del sangue e le strategie ottimali per il corretto utilizzo del sangue e dei suoi derivati nella pratica medica e chirurgica quotidiana. Sono questi i due temi al centro del convegno "Buon uso del sangue", in programma questa mattina nell’aula magna dell’arcispedale di Cona, con inizio alle 8,30 e conclusione prevista per le 13. Diversi specialisti interverranno per trattare questi argomenti di grande attualità e rilevanza.

Massimo Gallerani, segretario dell’Avis, delineerà il "Presente e futuro nella donazione del sangue nella provincia di Ferrara". Filomena Longo, direttrice del day hospital della Talassemia e delle Emoglobinopatie – Centro Hub regionale e centro di riferimento dell’European Reference Networks for Rare Disease, relazionerà su "Ferrara centro di riferimento regionale per la cura delle Emoglobinopatie".

L’applicazione del buon uso del sangue in ambito chirurgico sarà affrontata da Giuseppe Resta, chirurgo dell’ospedale di Cona, il quale analizzerà il "Buon uso del sangue e degli emoderivati in ambito chirurgico-oncologico", illustrando come le moderne tecniche chirurgiche possano contribuire a ridurre la necessità di trasfusioni negli interventi ordinari e d’urgenza.

Antonio Cuneo, direttore dell’ematologia dell’ospedale cittadino, si concentrerà su "L’uso del sangue e degli emoderivati nelle malattie ematologiche", mentre Edoardo Dalla Nora (Medicina Interna Universitaria Ospfe), gestirà la discussione sul "Buon uso del sangue e degli emoderivati in ambito internistico".

Il tema del "Buon uso del sangue in emergenza" sarà trattato dal Daniele Cariani, direttore di pronto soccorso e medicina d’urgenza dell’Ausl. Infine, Gianluca Lodi, direttore dell’Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, svilupperà l’argomento "La donazione del plasma: importanza del percorso dell’autosufficienza e corretto utilizzo".