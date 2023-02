Il Buskers Festival è da bonus Donazione nel segno dell’arte

Il Ferrara Buskers Festival è tra i pochissimi eventi – l’unico di Ferrara – ad essere stato inserito nell’Art bonus, misura fiscale introdotta per incentivare le donazioni che vengono fatte proprio a favore della cultura. Nello specifico l’Art bonus consente un credito di imposta, pari al 65% dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.

In parole povere: chi sostiene il Ferrara Buskers Festival, quindi, potrà investire ad esempio 10.000 euro e recuperarne 6.500 ma con una promozione pari a 10. Aspetto, quest’ultimo, piuttosto interessante per gli stessi sponsor. Ogni anno sul portale governativo Art Bonus vengono selezionati i progetti che nell’ultimo anno hanno chiuso con successo una loro raccolta fondi Art Bonus, e questi progetti vengono quindi inseriti nella pagina del sito che viene dedicata al concorso dove avvengono le votazioni nella prima fase. Da oggi – e fino alla data del 21 febbraio – è possibile votare beneficiari e mecenati che rendono possibile il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese. Il Ferrara Buskers Festival è stato inserito tra i progetti votabili e chiunque potrà accedere alla piattaforma del concorso ed esprimere il proprio voto. Intanto, l’organizzazione conferma le date del prossimo festival: dal 23 al 27 agosto a Ferrara con anteprima a Comacchio il 22. Il Ferrara Buskers Festival è, inoltre, attualmente impegnato nell’organizzazione e selezione di artisti di strada per la Bologna Marathon in collaborazione con la Fondazione Lucio Dalla, percorso musicale parallelo alla gara che si terrà il 5 marzo a Bologna. C’è tempo, inoltre, fino al 30 aprile per presentare la propria candidatura come artista. Informazioni e regolamenti su www.ferrarabuskers.com Per votare il progetto Ferrara Buskers Festival sul portale Art bonus https:artbonus.gov.itferrara-buskers-festival-ferrara-buskers-festival-2021.html