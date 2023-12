Il Cafè della Memoria adesso viene potenziato. Gli enti entrano in rete

Innovare e potenziare ulteriormente il Cafè della Memoria attraverso l’individuazione di Enti del Terzo Settore disposti ad entrare nella rete istituzionale che in questi anni ha realizzato il servizio, orientato ad agire sullo stile di vita di chi è affetto da malattie dementigene e i loro caregiver. L’Assessorato alle Politiche Sociali, attraverso Asp, ha aperto la procedura pubblica rivolta alle realtà del Terzo Settore che intendano prendere parte alla realizzazione del progetto in sinergia con il Comune, Usl, l’Azienda Ospedaliero Universitaria e Ama (Associazione Malattia di Alzheimer). Con questa manifestazione si va a garantire il funzionamento del Cafè della Memoria per altre due annualità.