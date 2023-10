Esplosione, il cagnolino Ettore unico superstite: “Era ferito e cercava i suoi padroni”

Ferrara, 24 ottobre 2023 – Lo si vedeva correre disperato alla ricerca vana dei padroni sulle rovine della villetta della tragedia, la cui esplosione tra Monestirolo e San Nicolò ha travolto Gabriella Piccini e Andrea Binelli, di 74 e 76 anni. È Ettore, il cagnolino sopravvissuto alla tragedia, raccolto da Marco Bonaccorsi, amico fraterno di Andrea.

Il cagnolino Ettore, unico superstite: "Era ferito e cercava i suoi padroni"

"È rimasto anche ferito sul dorso e sul musetto – racconta – è ancora terrorizzato, quando sente dei rumori strani si nasconde e trema impaurito. È bello e affettuoso, ha già fatto amicizia con Margot, l’altro mio cane, una femmina, e il gatto. Dormono uno di fianco all’altro. Il cagnolino lo conoscevo da anni, lo accarezzavo e gli facevo le coccole ogni volta che andavo a casa di Andrea". La mente corre a quella notte. "Eravamo stati assieme, in compagnia – ricorda – come facevamo spesso. Lui aveva portato un po’ di salumi e noi la pizza, un po’ di vino e bevande". Bonaccorsi aveva curato la predisposizione del frutteto e la protezione antigrandine della sua azienda. Binelli era originario di Molinella, abitava a Monestirolo, ma era sempre a San Nicolò, dove aveva vissuto per quindici anni. "Alla sera veniva sempre con noi a trovare la compagnia del bar, nell’area artigianale – dice Almerigo Fiori – si stava bene assieme".

A volte andava anche al bar Arci, sulla Provinciale, ma frequentava soprattutto il bar ‘Magic’, dove guardava spesso le partite di calcio in tv. Era in pensione, il tempo lo trascorreva tra la cura del suo appezzamento di terreno, gli amici e il calcio. Era stato un allenatore molto attivo, soprattutto con le squadre giovanili. "La sera veniva al bar – interviene Sergio Fiori –. Era una persona a posto, tranquilla. Stava un po’ ‘sulle sue’, soprattutto nell’ultimo periodo. Pensare che venerdì sera abbiamo bevuto un aperitivo tutti assieme. Di solito portava cibo, pinzini e pizze, che cuoceva lui. Era amareggiato dal decadimento della vista, che l’avrebbe portato, ci aveva raccontato, a lasciare la macchina in garage. Sabato sera gli avevo portato due ceste di granchi blu, che ci ha detto avrebbe mangiato con un vicino di casa".

"Era una gran brava persona, si stava bene in sua compagnia" sostiene Alessandro Gagliardi. Gli amici che frequentava più spesso era il fabbro Linari e l’elettrauto di San Nicolò, Rossano Menegatti. "Eravamo amicissimi – rivela Menegatti – quasi tutte le sere ci trovavamo nella mia officina a fare uno spuntino o a bere un aperitivo. Era molto competente di vini, capacità che aveva affinato negli anni in cui aveva gestito un ristorante a Ferrara, ‘Il cappellaccio’".

Anche Menegatti si è preso cura del cane: "Impossibile non affezionarsi a Ettore, passiamo tanto tempo assieme. Mi fa ricordare Andrea". Anche il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, si è unito al cordoglio. "La casa è esplosa poco fuori dal nostro confine – ha detto –. Ci stringiamo addolorati ai loro cari, alla comunità di Monestirolo e a quella ferrarese, ma anche a quella di San Nicolò, che era sicuramente per loro una seconda casa". La coppia lascia una figlia che vive a Miami, in Florida, ed è di ritorno dagli Stati Uniti.