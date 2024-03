’Il cagnone’, il libro sul giornalista Giancarlo Mazzuca domani nella sala dell’Arengo

Nuova iniziativa di Ferrara Cambia aps. Domani, alle 17, nella Sala Arengo del Comune, si terrà la presentazione del volume di Federico Bini "Il ‘Cagnone’", biografia di Giancarlo Mazzuca, Testimone di due secoli. Dagli incontri con Brera all’amicizia con Montanelli. Dialoga con l’autore e lo stesso Mazzuca il capo della redazione ferrarese de il Resto del Carlino Cristiano Bendin; introduce l’incontro Andrea Maggi, Presidente di Ferrara Cambia aps. La partecipazione è libera e gratuita fino a capienza della sala. "Giancarlo Mazzuca – si legge nella prefazione, firmata da Vittorio feltri – è stato un protagonista della cultura italiana. Un arciromagnolo con un profondo amore per la sua terra d’origine (la Romagna), l’Italia e il giornalismo. Nella sua lunga e prestigiosa carriera ha attraversato due secoli descrivendo, osservando e incontrando grandi, geniali e controversi italiani: Gianni Agnelli, Silvio Berlusconi, Raul Gardini, Indro Montanelli, Gianni Brera, Giovanni Spadolini, Vittorio Feltri, Attilio Monti, Enrico Cuccia ecc… La vita del “Cagnone” è un viaggio ricco di incontri, aneddoti, retroscena, ascese e cadute di chi è arrivato a toccare il potere da vicino, dedicando tutto il tempo al proprio mestiere. E oggi, alla soglia di quasi ottant’anni, guardandolo negli occhi spesso persi nel vuoto, mi viene da chiedergli: ma, alla fine, sei stato felice, Giancarlo? Lui, conoscendolo, scuoterà la testa bofonchiando qualcosa in dialetto per non rispondere e facendo abilmente scivolare il discorso su un diverso argomento. Spetterà quindi al lettore – conclude Feltri nella prefaione – dare una risposta e ritrovare in questi due secoli del Cagnone ricordi, episodi, curiosità di un mondo che ormai non c’è più". Ingresso libero e gratuito fino alla capienza dei posti.