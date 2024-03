’Il cagnone’, vizi e virtù del giornalismo italiano

Dagli esordi al ’Carlino’ di Forlì, piccola redazione di provincia ma vera e propria palestra di giornalismo, all’ingresso in via Solferino, storica sede del Corriere della Sera; dall’esperienza al Giornale Nuovo alla vice direzione della Voce di Montanelli fino alla guida del Quotidiano Nazionale e de il Resto del Carlino. L’esperienza professionale di Giancarlo Mazzuca, che poi si fonde con la sua vita, è la protagonista de ’Il Cagnone’, il bel libro di Federico Bini, edito da Minerva, presentato nei giorni scorsi in una Sala Arengo gremita su iniziativa dell’associazione ’Ferrara Cambia’ di Andrea Maggi. L’autore, intervistato da Cristiano Bendin, ha raccontato la lunga carriera di Mazzuca (il Cagnone, appunto, soprannome che li affibbiò Stefano Benni): una carriera da protagonista di un giornalismo, e di un’Italia, ormai quasi scomparsi. La sua storia personale e professionale diventa un efficace modo di raccontare vizi e virtù del giornalismo italiano e grandi personaggi che hanno segnato un’epoca:

da Gianni Agnelli a Silvio Berlusconi, da Gianni Brera a Giovanni Spadolini, da Attilio Monti a Raul Gardini. Oltre, naturalmente, a Indro Montanelli che Mazzuca considera un vero maestro e amico: "Mi prese in simpatia – ha raccontato Mazzuca –, tanto da farmi diventare il suo vice direttore, ma anche perché sono romagnolo con Leo Longanesi, che è stato il suo maestro insieme a Giuseppe Prezzolini". Senza beatificarlo mai, il ’Cagnone’ racconta aneddoti e retroscena, vissuti in prima persona da appassionato testimone oculare, da osservatore esperto e smaliziato. Lo fa con un’ampia serie di episodi, anche divertenti, e d personaggi indimenticabili, gustosi, a volte sorprendenti. "La mia vita giornalistica – ha aggiunto il protagonista – è stata piena di colpi di scena e incontri importanti e un periodo che forse è passato per sempre. Il giornalismo è cambiato molto: allora si potevano incontrare grandissimi personaggi della politica, dell’economia e dello sport. Oggi è molto più difficile". "Il suo racconto di giornalista al Resto del Carlino e poi al Corriere della Sera – ha scritto Vittorio Feltri nella prefazione – non ha mai punte di malizia personalistiche, non conosce rancore e neppure invidia; ha una imparzialità nel guardare alle vicende proprie e altrui che non è asettico distacco ma empatia con chiunque abbia seguito come direttore o avuto come compagno di scrivania, senza che la narrazione diventi mai zuccherosa". Presente anche l’autore, Federico Bini, che ha raccontato gustosissimi retroscena legati alla stesura del libro, collocando Mazzuca nel solco della tradizione liberaldemocratica del giornalismo italiano.

re. fe.