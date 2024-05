Il calendario estivo di ’Grisù 451’. Ecco tutti gli incontri con gli autori

Un’estate all’insegna degli incontri con l’autore, dal thriller, romanzi e letteratura per ragazzi. Al consorzio Factory Grisù, sala convitto, si è tenuta martedì pomeriggio la conferenza stampa di presentazione del calendario estivo di Grisù 451, un programma di incontri con gli autori dal 5 giugno al 31 luglio. Presenti Alessandro Canella, presidente consorzio Grisù, Alessio Papa, direttore consorzio Grisù, Paolo Panzacchi, direttore artistico Grisù 451. "Apriamo la stagione culturale estiva, in continuità con buoni risultati del Festival delle parole Grisù di aprile-ha spiegato Alessandro Canella-lo sforzo va nella direzione di una programmazione non a spot, ma presente in vari momenti dell’anno per fidelizzare il pubblico che troverà al Grisù un luogo di fermento culturale e di incontro con artisti e scrittori". Il direttore artistico di Grisù 451 Paolo Panzacchi ha illustrato il programma che dal 5 giugno al 31 luglio prevede un appuntamento a settimana nel cortile della Factory. Un programma con vari generi, dal thriller psicologico con Livia Sambrotta (Sem), alla letteratura per ragazzi di Linda Traversi (Einaudi), all’esordio di Claudia Lanteri (Einaudi), fino al romanzo di Valentina Durante (La Nave di Teseo), che indaga le briglie difficili da sciogliere dei legami familiari e le ferite che ne conseguono. "Il programma dei Summer reading-ha aggiunto Alessio Papa-rafforza la nostra proposta culturale, attenta ai linguaggi artistici contemporanei e alle nuove proposte, frutto della collaborazione con alcune tra le più importanti e dinamiche realtà del territorio. Il programma di Grisù 451’Summer reading’ si snoderà per nove serate tutte al mercoledì con diversi autori e presentazioni delle proprie opere letterarie. Si parte mercoledì 5 giugno con un’anteprima alle 19 Livia Sambrotta ‘Cistrallo’ modera Marcello Bardini. A giugno altri tre appuntamenti tutti alle 20.30. Il 12 Valentina Durante ‘L’abbandono’, modera Riccarda Dalbuoni, il 19 Claudia Lanteri ‘L’isola e il tempo’ modera Paolo Panzacchi e il 26 Francesca Marone ‘Le Pentite’, modera Marcello Bardini. Si passa poi a luglio con ben cinque appuntamenti sempre alle 20.30. Il 3 con Simone Salomoni ‘Operaprima’ modera Giulio Mozzi, il 10 sarà la volta di Linda Traversi ‘il riparatore dei sogni’, modera Eliselle, il 17 Ilaria Cerioli ‘Rita dagli occhi neri’, modera Marcello Bardini, il 24 Paolo Casadio ‘Giotto coraggio’ modera Riccarda Dalbuoni. L’ultimo appuntamento sarà il 31 luglio con Corrado Antani, Ettore Mascetti ‘quella cosa pericolosa chiamata amore’, modera Paolo Panzacchi.

Mario Tosatti