Il calendario in dialetto copparese consegnato agli studenti

‘Ad Cupàr, i sò paes e la sò zent a putresin zcorar par un mes’. Così scriveva Alfio Finetti nel componimento ‘Cupar, i sò paes e la sò zent’ che presta il titolo al calendario in cui è riportato insieme alla poesia ‘A Cupar’ di Liana Pagnanelli. Con gli scritti di questi due artisti copparesi infatti l’amministrazione comunale ha voluto celebrare la Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali, istituita dall’Unpli per sensibilizzare sull’importanza di tutelare questo patrimonio culturale. I testi sono infatti inseriti nel calendario donato agli oltre settecento studenti delle scuole primarie e secondaria di primo grado del territorio. Il sindaco Fabrizio Pagnoni lo ha consegnato personalmente alle trentatré classi dell’Istituto Comprensivo, con la raccomandazione di farsi aiutare dai genitori e dai nonni a leggere i testi in dialetto copparese. "È uno degli effetti che questo piccolo dono vuole ottenere: riunire le famiglie intorno alla nostra lingua territoriale, in un passaggio di testimone da una generazione all’altra – spiega il primo cittadino –. Tale staffetta ci consentirà di non disperderne la ricchezza e il senso di rappresentatività del nostro territorio".

Il sindaco, rivolgendosi a bambini e ragazzi ha sottolineato come sia "fondamentale imparare la nostra lingua nazionale e anche le lingue straniere che ci consentono di relazionarci con il mondo, ma è importante prendersi cura del dialetto e delle nostre radici".