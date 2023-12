Il calo demografico. Sempre più anziani: "Crolla la popolazione nelle età lavorative"

Culle vuote (o quasi), una popolazione sempre più anziana e la prospettiva di un crollo della popolazione in età lavorativa. La panoramica demografica del territorio ferrarese tracciata dal Cds è a tinte fosche, almeno nel raffronto con gli altri capoluoghi emiliano romagnoli. Un quadro dal retrogusto di deja vu, trattandosi di tendenze con le quali il nostro territorio combatte da decenni. "La popolazione cala da trent’anni, per essere esatti" spiega Cinzia Bracci, presidente del Centro ricerche documentazione e studi economico sociali. I numeri che relegano Ferrara a fanalino di coda partono dall’età media, di tre anni più alta rispetto a quella della regione (siamo quasi a 50 anni, contro i 47 del resto dell’Emilia). Ma questo è solo l’inizio. Il tasso di natalità è del 5,4 per mille, contro un 6,7 per mille a livello regionale, mentre gli stranieri sono il 10,3% della popolazione a fronte dei 12,4% in regione. Andando a scandagliare la composizione della popolazione, troviamo che il 10,5% dei ferraresi è composto da giovani con meno di 15 anni (in regione sono il 12%) mentre gli over 65 sono il 28,7% (contro i 24,5% della regione). I Comuni con indice di vecchiaia più alto sono Jolanda di Savoia e Riva del Po, mentre quello più giovane è Cento. Andando avanti nella panoramica demografica, i dati elaborati dal Cds parlano di un tasso di mortalità al 15,5 per mille, contro il 12,4 per mille della regione. Male anche il tasso migratorio con l’estero, più alto della media regionale (5,5% contro il 4,8%) quindi con più ferraresi, anche qualificati, che lasciano il territorio. Senza che, d’altra parte, ci sia un ingresso di nuove forze. Dal punto di vista del saldo naturale, i dati più recenti rilevati dal Cds parlano di -3466 unità. Il saldo sociale è invece di +2.155 unità. Queste ultime quindi insufficienti a compensare il primo. "Questi dati – prosegue Bracci – ci dicono che dal 2011 al 2021 abbiamo perso quasi tredicimila residenti, cioè un 3,6% della popolazione".

Note dolenti anche sul fronte del lavoro e dei redditi. L’indice di dipendenza giovanile (quanti giovani 0-14 anni a fronte della popolazione dai 15 ai 64) ci mette davanti a una situazione di futura carenza di persone in età lavorativa. "Nel giro di quindici anni – analizza la presidente del Cds – avremo un crollo della popolazione in età da impiego perché mancano i giovani che sostituiscono gli anziani". Anche in questo caso, il dato è il peggiore dell’Emilia Romagna. Per quanto riguarda il tasso di occupazione, a Ferrara siamo al 67% (a fronte del 69,7% della regione). Il tasso di occupazione femminile è invece al 60,3% contro una media del 63,4% sul territorio emiliano romagnolo. Maglia nera anche sul fronte della disoccupazione giovanile (15-24 anni, dove siamo al 25,5% contro il 17,3% del resto della regione). Alla voce redditi, colpisce il gap ancora presente tra uomini e donne. La retribuzione media annua dei maschi è di 24.154 euro, mentre quella delle femmine è di 16.386 euro. "Una differenza ancora notevole – conclude Bracci –, legata al fatto che spesso le donne hanno lavori part time o precari. Questa discontinuità della carriera si ripercuote sia sui salari che, in futuro, sulle pensioni". Nel complesso, il reddito medio di un ferrarese supera di poco i 20.400 euro contro una media regionale di 23.797 euro.