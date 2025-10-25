Il calvario dei pendolari: "Le corse sempre in ritardo. Il motivo? Guasti ai convogli e soste infinite alle stazioni"

Il calvario quotidiano del pendolare, costretto ogni giorno ad affrontare l’imprevedibilità dei treni. Per Ulisse era il mare, con le sue tempeste improvvise e tremende. Per gli eroi di oggi, studenti e lavoratori, sono le tappe nelle stazioni ferraresi, scandite dal timbro metallico e sempre uguale della voce registrata degli altoparlanti, ben diversa da quella suadente e irresistibile delle sirene che portava alla pazzia. La follia frenetica di oggi è tracciata soprattutto sulle linee Ferrara-Ravenna e Ferrara-Codigoro, dove ritardi e corse cancellate (soprattutto negli ultimi giorni) stanno causando non pochi disagi. Alla stazione centrale, seduti sulle panchine o appoggiati alle colonne, i pendolari attendono l’arrivo del convoglio. C’è chi guarda con impazienza l’orologio come Ugo Finessi: "Anche stavolta ho perso la coincidenza – sbotta–. Il treno che parte da Codigoro ci ha messo un’ora e trenta minuti per arrivare a Ferrara. Perché? Il convoglio resta fermo anche venti minuti nelle varie stazioni. Ho chiesto agli addetti il motivo di queste lunghe soste, ma non sono riusciti a darmi una spiegazione. In ogni caso, un treno non può metterci un’ora e trenta da Codigoro a Ferrara. Vogliono che la gente non prenda l’auto per attenuare l’inquinamento? Semplice, basta che il servizio di trasporto pubblico funzioni. Deve essere affidabile". Storie che sembrano assomigliarsi tutte tra loro: "La più grottesca mi è capitata l’altro giorno alle 7,08 – svela Alessandro, impiegato in una ditta –: il treno per Ravenna è stato cancellato, a causa di un guasto, sulla linea tra Ferrara e Gaibanella. La capotreno, però, ci ha avvertito che c’era un bus sostitutivo all’uscita della stazione per trasportarci a Gaibanella. Qui avrebbe dovuto esserci una coincidenza per Ravenna. Ma così non è stato e siamo dovuti tornare con un altro convoglio a Ferrara. Finalmente, dalla stazione centrale, siamo riusciti ad prendere una corsa per Ravenna. Insomma, oltre ai guasti e ai ritardi, anche le comunicazioni non sono attendibili". Vicino ad Alessandro, appoggiato al muro, c’è un uomo che sorride. La sua è una voce fuori dal coro: "Sono spagnolo – spiega Manuel Piniglios – e da turista sono soddisfatto del servizio pubblic o. I vostri treni sono puntuali. Non ho reclami da fare". Anche Giulio Ferraru promuove il servizio ferroviario: "Qualche ritardo ogni tanto, ma nulla di preoccupante". Non è d’accordo Pietro Pavan: "Spesso si verificano guasti. Treni e autobus si bloccano di colpo e non sai come tornare a casa o raggiungere, ad esempio, Bologna". Quando ci sono i temporali anche i mezzi pubblici ne risentono: "Bastano un acquazzone e subito i treni accumulano ritardi di venti minuti – sottolinea Matteo Mazza –. La linea per Ravenna è una di quelle più difficili da gestire quando ci sono dei problemi. Le tratte con più criticità sono quella con un solo binario. Basta un contrattempo e si paralizza tutto". Francesco, uno studente universitario, è un pendolare arrabbiato: "Quando voglio essere sicuro di arrivare, semplicemente, non vengo in stazione: preferisco usare la macchina, di solito con quella mi evito spiacevoli sorprese". Intanto, continua il via vai di treni alla stazione centrale: il nero cupo della prima mattinata ha lasciato spazio a una leggera foschia. Nel frattempo Francesco continua la sua disamina: "Alla sera la situazione peggiora, tra il degrado della stazione e la tendenza alla soppressione delle corse. Per chi si sposta di notte – conclude –, affidarsi ai treni è quasi un terno al lotto".