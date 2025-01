Il cambio della guardia. Chiude il bar Foggy mug: "Arriverà una famiglia"

The Castle, il profumo del Castello. Orlando, dedicata al paladino del poema dell’Ariosto. The Bike, ispirata alla passione anche qui tutta ferrarese per la bicicletta. Miscele e aroma di caffè, gira il cucchiaino. Non poteva che chiamarsi Foggy mug, tazzina nebbiosa, il marchio creato da Krifi Caffè simbolo della tradizione artigianale del caffè made a Ferrara. Fondata nel 1961, oltre 60 anni di storia, una caffetteria a Salonicco, in Grecia, presente ormai in tutto il mondo. Alle redini c’è Guido Baroni, 32 anni. Fu lui a creare un mini igloo plastificato, una bolla dentro la quale bere un espresso ai tempi del Covid, proprio davanti al Foggy Mug, in via Cortevecchia 20. Il locale venne aperto nel 2019, pochi mesi prima della grande pandemia. Obiettivo, trasformare il marchio in una tangibile realtà. Bancone e tavolini, sedie e ombrelloni. Che da alcuni giorni sono ammainati. Sulla vetrina si legge ’Nuovo anno, nuova gestione. Apertura, prima possibile’. Abbiate pazienza, l’invito ai clienti.

Come mai lasciate?

"Perché oggi gestire un bar, un ristorante in Italia non è più economico", spiega Guido Baroni, davanti a lui un caffè. Ha cominciato a lavorare quando era un ragazzino, tazzina su tazzina, fino a prendere il timone di una storia che nasce con Antonio Filippini, il fondatore.

Cosa significa?

"Che puoi vendere migliaia di caffè al giorno, ma non riuscirai mai a pagare il costo della manodopera. Siamo una nazione dove i dipendenti costano cari, troppo. Un freno all’imprenditoria, alla crescita"

Faccia un esempio

"Guardiamo ad un paese vicino, dove tra l’altro siamo presenti, la Grecia. Qui un dipendente di un locale inquadrato nella fascia più bassa arriva a prendere 600 euro al mese, in quella intermedia 800 euro. Per la fascia più alta non si superano i mille euro al mese"

E da noi, in Italia?

"Se un ragazzo varca la porta di un bar, quindi parliamo di un dipendente senza alcuna esperienza, guadagna subito al mese 1370 euro"

I bar che vanno avanti?

"I locali che resistono sono guidati da famiglie, genitori magari con i figli, in alcuni casi si rimboccano le maniche anche i nipoti. Adesso solo una famiglia ha un futuro in questo settore. E una famiglia arriverà al Foggy"

E gli altri?

"Credo che ci siano tanti imprenditori onesti, ma non manca chi paga la manodopera in nero"

Da come ne parla sembra sia una scelta obbligata

"Questo l’ha detto lei. L’unica cosa che posso dire io e che noi facciamo tutti contratti regolari"

Una situazione non proprio bella. Le piace il suo lavoro?

"Io amo il mio lavoro, la situazione attuale è difficile ma se ti rimbocchi le maniche trovi sempre un modo per uscirne, per andare avanti, per trasformare svantaggi in occasioni. Devi però crederci, essere pronto a fare sacrifici. Comincio a lavorare la mattina, non so quando finisco"

E’ così difficile l’orizzonte?

"Un dato. Finalmente dopo cinque anni siamo tornati a fare i numeri del periodo precedente al Covid per il volume di caffè venduto. Cinque anni, non è poco"

Come ci siete riusciti?

"Appena sono cominciate le restrizioni, i divieti, ci siamo lanciati nel mercato estero. Abbiamo osato, abbiamo raccolto i frutti"

Le vostre tazzine, la nebbia, i due leoni come quelli che sono davanti al duomo

"Ferrara è la nostra città, ogni giorno migliaia di ragazzi, anziani, famiglie prendono il caffè con noi".