"Il cambio di rotta frutto della mobilitazione e di maldipancia interni"

Caro Carlino,

ho seguito direttamente e ho partecipato a alcune mobilitazioni sul progetto Fe.Ris, in qualità di cittadino sensibile ai problemi e ai bisogni di Ferrara. Non sono neppure un elettore della sinistra e per questo mi stupisce che l’apertura al dialogo e il cambio radicale di prospettiva, dichiarato ora dal sindaco Fabbri, accada dopo un consiglio comunale che nei fatti e nei numeri ha visto sconfessata completamente l’impostazione sua e della giunta. Se questa disponibilità al confronto ci fosse stata sincera, lo avremmo visto a qualche sbiciclata, avrebbe organizzato un incontro pubblico con i comitati, in qualche modo avrebbe dialogato direttamente con tanti cittadini comuni, compresi quelli come me che lo hanno votato e che adesso ne sono delusi. Sia dal comportamento tenuto nel palazzo che ora dalle facili dichiarazioni sui giornali. Il cambio di rotta sul progetto Fe.Ris è frutto oltre che della mobilitazione civica anche di maldipancia nella stessa maggioranza, dove qualcuno ha sicuramente dimostrato quelle qualità e quelle disponibilità che ora Fabbri si vuole intestare. Ma aldilà degli aspetti politici, spero che ora ci sia quel bagno di umiltà che richiede un vero confronto con i cittadini, su questo e tanti altri problemi di Ferrara. Il sindaco, persona intelligente, sa di non poter sempre invocare il passato perché chi lo ha votato come me vuole fatti concreti e credibili e non solo belle figure sui giornali e sui social. E mi auguro che il processo partecipato promesso dall’assessore Balboni non sia solo una dichiarazione per rimediare allo schiaffo che sicuramente brucia.

a. g.

* * *

LEGGI CONTRO I BULLI

Caro Carlino,

seguendo le cronache ho provato terrore per atti di bullismo e frutto di totale e colpevole assenza di genitori che non hanno minima coscienza di aver messo al mondo figli malvagi. Malvagi come la non educazione ricevuta. Anche mia figlia, in anni già lontani, per il solo fatto di essere ben educata e brava negli studi, aveva causato reazioni torbide e assurde da amiche e compagne di scuola che tutto avevano fuorché la somiglianza a mia figlia. Un grido voglio far giungere a certi genitori... sappiate che siete voi i veri responsabili delle vostre macerie, guardatevi allo specchio e inginocchiatevi di fronte a chi certi atti di bullismo ha ricevuto. E ai nostri spesso assenti legislatori un invito forte e deciso a creare leggi giuste.

Saverio Mosca